El trágico accidente que estremeció a la localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, el pasado 8 de noviembre, continúa causando dolor y conmoción entre los habitantes luego de que se conociera la muerte de una menor de 15 años.

De acuerdo con Noticias Caracol, se trata de Karol Estefanía Arturo Torres, quien perdió la vida el 11 de noviembre a las 4:34 de la tarde en el Hospital Santa Clara, luego de varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ella era recordada por sus vecinos como una joven alegre, amable y llena de vida. Siempre se le veía sonreír en las calles de su barrio, compartiendo con sus amigos y acompañando a sus hermanos menores, según recogió La kalle.

Además, estudiaba en un colegio cercano y, según relatan quienes la conocieron, era una estudiante dedicada y respetuosa, muy unida a su familia y con un profundo cariño por su madre, a quien ayudaba con los quehaceres del hogar cada tarde después de clases, informó el citado medio.

El día del accidente, Karol caminaba junto a sus primos y hermanos por una de las calles del barrio Santa Rita, en San Cristóbal Sur, sin imaginar que en cuestión de segundos su vida cambiaría para siempre.

Desde ese momento, su familia no se separó de ella. Pasaron días y noches en el Hospital Santa Clara, aferrados a la esperanza de verla despertar. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos del personal médico, el daño neurológico que había sufrido era irreversible.

Karol luchó con valentía durante más de tres días, pero su cuerpo no resistió. Su partida dejó un profundo vacío en su hogar y una herida que difícilmente sanará entre quienes la amaban.

¿De qué murió Karol Estefanía Arturo Torres?

Según la emisora, la joven falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de la arremetida de un taxi, cuyo conductor estaba bajo los efectos del alcohol. La situación dejó a otras diez personas heridas.

El sujeto identificado como José Eduardo Chalá Franco estaba en estado de embriaguez y arrolló a un grupo de transeúntes, entre ellos cuatro menores de edad, varios familiares de Karol. El hecho despierta indignación y repudio en toda la ciudad, tanto de los ciudadanos como de las autoridades.

¿Qué dijo el alcalde Galán por la muerte de menor atropellada por taxista ebrio?

Carlos Fernando Galán expresó su profunda tristeza y rechazo ante la muerte de la adolescente. A través de sus declaraciones, el mandatario aseguró que este hecho no quedará impune y reiteró su compromiso de fortalecer las acciones contra la conducción bajo los efectos del alcohol, una conducta que sigue cobrando vidas en la ciudad.

“Repudiamos este acto de irresponsabilidad y acompañamos en el dolor a la familia de Karol Estefanía. Ninguna familia debería atravesar por una tragedia así, producto de la imprudencia al volante”, señaló Galán.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a ser más consciente y responsable en las vías, recordando que cada decisión al conducir puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

