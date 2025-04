El 2024 cerró con un panorama sombrío para la seguridad en Bogotá. Según cifras oficiales, en el último año se reportaron 4.660 robos de vehículos, lo que representa un aumento frente a los 4.234 casos registrados en 2023.

(Lea también: Sorpresa a dueños de estos carros Kia, Ford y Toyota: deben sacar más plata del bolsillo)

En promedio, 12 vehículos fueron hurtados cada día, reflejando una tendencia preocupante que, para muchos, evidencia la falta de estrategias efectivas por parte de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

La concejal Diana Diago es una de las voces más críticas frente a esta situación. “Son muchos los ciudadanos que han sido afectados por este delito. Sus vehículos terminan en el comercio ilegal de autopartes, el cual está disparado. La rapidez con la que talleres deshuesan los vehículos es alarmante”, afirmó.

El hurto de automotores golpea especialmente a localidades como Kennedy, que lideró el ‘ranking’ con 1.064 casos, seguida de Engativá (467), Puente Aranda (465), Ciudad Bolívar (367) y Suba (281).

Estas localidades no solo comparten altos índices de criminalidad, sino también una infraestructura de seguridad debilitada, donde más del 32 % de las cámaras de videovigilancia no están operativas, aseguró la concejal.

La cabildante Diana Diago no escatimó palabras al denunciar lo que considera una “inacción” por parte del alcalde Galán y su equipo de seguridad.

“El robo de automotores se dispara y la alcaldía sigue de brazos cruzados. Bogotá no aguanta más la incompetencia de Galán y su secretario de seguridad”, declaró con contundencia.

Diago también cuestionó la lentitud en la instalación de las cámaras LPR, herramientas clave para la identificación de criminales en tiempo real. Según la concejal, 697 cámaras de videovigilancia están fuera de servicio, muchas de ellas ubicadas precisamente en las zonas con mayor índice de hurtos.

“Esto no solo evidencia la inacción del gobierno Galán, sino también su falta de interés en combatir la inseguridad”, aseguró.

Otra denuncia grave que hizo fue el mal estado de más de 1.000 patrullas de la Policía Metropolitana, lo que, según ella, imposibilita una reacción oportuna frente a los delitos. “Hoy los únicos que caminan seguros en Bogotá son los criminales, no el ciudadano de bien”, recalcó.

Lee También

Las estadísticas también muestran un abanico de métodos utilizados por los delincuentes para apropiarse de los automóviles. La modalidad más común fue el robo con llave maestra, con 2.009 casos reportados. Le siguieron el hurto con arma de fuego (1.241), el robo sin uso de armas (1.238), el hurto con arma blanca (80) y el uso de escopolamina (54).

La facilidad con la que los ladrones operan en las calles y desguazan los vehículos para alimentar el mercado ilegal de autopartes ha generado una sensación de impunidad.

Para Diago, esto es una señal de alarma que requiere acciones inmediatas por parte del Distrito. “Mientras los delincuentes se pasean armados y desvalijan vehículos, Galán y su secretario de seguridad miran para otro lado, dejando a la ciudad sumida en el caos”, denunció.

Ante el panorama de inseguridad creciente, Diago exigió al alcalde una respuesta urgente que incluya la reparación inmediata de las patrullas policiales, el mantenimiento de las cámaras de seguridad y la implementación de una estrategia efectiva para combatir el hurto de automotores.

“Si Carlos Fernando Galán no le da a la Policía las herramientas para atrapar a estos criminales, el problema no solo persistirá, sino que se intensificará. Bogotá no puede seguir a merced de la delincuencia”, concluyó la concejal.