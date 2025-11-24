En la noche del pasado miércoles 19 de noviembre se presentó un violento robo del que fue víctima la periodista Ana María Vélez en el barrio Normandía, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Pero solo hasta este lunes se conocieron las imágenes de lo ocurrido, luego de que la periodista compartiera en su cuenta de X cómo fue el atraco en el que se le llevaron su camioneta.

En las imágenes se aprecia que tres delincuentes armados le hurtaron su camioneta en menos de 30 segundos, en un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la inseguridad en la capital.

Los hechos ocurrieron exactamente a las 10:08 p. m., cuando un vehículo particular se detuvo justo frente a la camioneta de la periodista, que se encontraba estacionada en la vía pública.

En ese momento, se bajaron tres hombres armados, quienes se acercaron inmediatamente al vehículo de Vélez para intimidarla a ella y a la persona que la acompañaba.

Acá, las imágenes en cuestión:

Así fue el hurto de mi camioneta en Normandía, Engativá en Bogotá. En 30 segundos cronometrados, se la robaron. @PoliciaBogota @FiscaliaCol @Cesarestrepof @CarlosFGalan Ojalá no solo la recuperen sino que acaben con esa red criminal que agobia a la ciudadanía. Lupa a este sector! pic.twitter.com/EsQQMSEWw0 — Ana María Vélez (@Anitavelez9) November 24, 2025

“Así fue el hurto de mi camioneta en Normandía, Engativá en Bogotá. En 30 segundos cronometrados, se la robaron. Ojalá no solo la recuperen, sino que acaben con esa red criminal que agobia a la ciudadanía. ¡Lupa a este sector!”, escribió Vélez en X, mensaje que acompañó con los videos captados por cámaras de seguridad del lugar.

Los ladrones actuaron con total coordinación: mientras uno de ellos apuntaba con un arma y daba órdenes, los otros dos se encargaron de abrir las puertas del vehículo de la comunicadora para obligarla a descender. En cuestión de segundos, las víctimas no solo fueron despojadas del automotor, sino también de algunas de sus pertenencias personales.

El video muestra que los delincuentes sabían exactamente qué hacer. Después de obligar a las dos personas a bajarse, uno de los ladrones se montó en la camioneta y arrancó inmediatamente, mientras los otros regresaron al carro en el que habían llegado. Ambos vehículos emprendieron la huida a gran velocidad, dejando a Vélez y a su acompañante en plena vía, sin posibilidad de reaccionar.

La periodista señaló que todo ocurrió en 30 segundos exactos, un tiempo que evidencia, según ella, la eficacia con la que estos grupos delictivos operan en ese sector de Engativá.

La denuncia de Ana María Vélez provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su preocupación por la situación de inseguridad que se vive actualmente en Bogotá.

Muchos señalaron que este tipo de atracos —rápidos, coordinados y con delincuentes fuertemente armados— se han vuelto recurrentes en zonas residenciales como Normandía.

Otros usuarios le pidieron a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana reforzar la presencia en esa zona de la ciudad, pues en los últimos meses se han registrado varios casos similares de robo de vehículos bajo la misma modalidad: un carro intercepta a la víctima, descienden varios hombres y, mediante intimidación, se llevan el automotor en menos de un minuto.

