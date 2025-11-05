El ciclista colombiano Egan Bernal sorprendió al revelar que perdió una de sus pertenencias más valiosas: la bicicleta amarilla con la que ganó el Tour de Francia en 2019. Según informó el periodista Diego Rueda, el campeón reportó la desaparición del histórico vehículo, considerado un símbolo de su hazaña deportiva y del orgullo de Colombia.

“Les tengo que comunicar algo. Imagínense que mi bicicleta desapareció, así que estamos mirando cámaras, averiguando qué pasó. Ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente, pero les iremos contando a ver qué pasa. Estén pendientes”, dice el video que fue publicado únicamente en las redes sociales del periodista y no en las del ciclista.

Sin embargo, usuarios de X han teorizado con que podría tratarse de una campaña publicitaria encabezada por el ciclista. En primer lugar, el video en cuestión no fue publicado en sus redes sociales personales, tampoco dice que se la robaron y da escaza información sobre lo sucedido.

¿Con qué cicla ganó Egan Bernal el Tour de Francia 2019 y cuánto vale?

El modelo Pinarello Dogma F12 se ubica en la gama más alta de las bicicletas de carretera y sus precios reflejan este nivel élite. Por ejemplo, solo el cuadro (frameset) de esta cicla se ofrece en tiendas internacionales por aproximadamente 3.100 dólares, casi 12 millones de pesos.

Cuando se trata de la bicicleta montada completa (“build”) con componentes premium y ruedas de alto rendimiento, el precio puede superar fácilmente los 6.000 a 10.000 dólares dependiendo de los extras, edición y personalización. En este caso, la de Egan es todavía más cara, pues es una edición especial pintada de amarillo para celebrar la victoria en el Tour de Francia de 2019.

