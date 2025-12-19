Enero es uno de los mejores meses de año para los gimnasios en Colombia, pues normalmente las personas se ponen como propósito mejorar su estado físico y su salud y por eso pagan uno, seis o incluso todo el año por adelantado.

Sin embargo, también es cierto que muchas personas van poco tiempo y se retiran porque creen que mejorar el estado físico es cuestión de la noche a la mañana, pero la realidad es que es todo un proceso que se debe seguir para cumplir los objetivos.

Es más, hay unos mitos que muchos ciudadanos se creen, pero que la realidad es completamente diferente. Smart Fit, por ejemplo, detectó tres mitos que las personas creen, pero que no son realidad.

El primero es que bajar de peso significa estar sano, pero esa afirmación no siempre es verdad, puesto que hay cuestiones como la composición corporal, la masa muscular e incluso los hábitos alimenticios que pueden hacer que todo varíe. Por eso la recomendación es tener objetivos más sostenibles como ganar fuerza, mejorar la movilidad o incluso ser más disciplinado con la alimentación.

El segundo mito es que las personas consideran que hacer cardio es más que suficiente para estar en forma, lo cual tampoco es realidad. Según esta compañía, sí es cierto que el ejercicio cardiovascular ayuda mucho al corazón y el metabolismo, pero también es importante hacer fuerza con pesas o incluso con el mismo peso corporal para mantener la masa y prevenir lesiones.

El tercer mito es que se debe sí o sí entrenar todos los días sin falta. Esto tampoco es realidad porque el cuerpo necesita descansar e ir adaptándose poco a poco a los entrenamientos. Si no descansa, es posible que se presenten lesiones y así mismo que se interrumpa el proceso.

“Cada fin de año aparecen los mismos mitos: que no vale la pena empezar ahora, que el cambio comienza en enero o que el gimnasio es solo para algunos. Aquí creemos que el bienestar no tiene fecha, que el movimiento es un derecho y que cada día es una oportunidad para tomar decisiones que mejoren tu vida. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de empezar”, dijo Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit en Colombia, Panamá y Costa Rica.

Por eso mismo, lo mejor que puede hacer es apenas se inscriba, busque ayuda de un profesional que lo puede guiar de la mejor manera para que consiga los objetivos y no se lesione, con eso puede tener mejores resultados de una forma más eficiente.

