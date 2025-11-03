El ciclista colombiano Egan Bernal lanzó un mensaje especial a las mujeres que practican ciclismo, alentándolas a seguir pedaleando con seguridad, pasión y orgullo. En una carta, el campeón del Tour de Francia expresó su admiración por aquellas que equilibran el deporte con la vida cotidiana y que, pese a los retos, siguen inspirando con su ejemplo.

“Cuando pienso en el Origen, pienso en lo que me formó: en las raíces, en la fuerza silenciosa que empuja sin pedir nada a cambio. Para mí ese origen tiene cara de mujer”, escribió Bernal .

Las mujeres abrirán el Gran Fondo y tendrán un espacio exclusivo

El año pasado, 748 mujeres participaron en el Gran Fondo El Origen x Egan, lo que representó un 14 % del total de inscritos. En la edición 2025, ya se cuentan 304 ciclistas femeninas inscritas, y el campeón espera que esa cifra siga creciendo.

Para resaltar su protagonismo, las mujeres contarán con un corral de salida exclusivo y partirán antes que el grupo general de hombres, un gesto simbólico que busca reconocer su fuerza, disciplina y pasión por el ciclismo.

Bernal aseguró que muchas de las historias que más lo inspiran son las de mujeres que, como su madre, lo dieron todo sin esperar nada a cambio:

“Mi mamá fue mi primera inspiración… En cada pedalazo que doy hay algo de ella: su entrega, su constancia, su amor incondicional. En muchas mujeres ciclistas he visto esa misma fuerza”, agregó.

Gran Fondo de Egan, evento con compromiso por la equidad y la seguridad

El Gran Fondo El Origen x Egan se celebrará en Zipaquirá, la tierra natal del corredor, y promete ser una fiesta del ciclismo colombiano con rutas que conectan con la historia, la naturaleza y las raíces del campeón.

Además, será el primer evento deportivo del país con un decálogo de compromisos para el empoderamiento femenino y la prevención del acoso en el ciclismo.

Entre sus principales acciones se destacan:

Promoción del liderazgo femenino: visibilización de logros y creación de espacios de participación activa.

Entornos seguros y libres de acoso: política de tolerancia cero, con rutas de denuncia claras y acompañamiento.

Roles equitativos: inclusión de mujeres en la organización y toma de decisiones.

Comunicación inclusiva: lenguaje sin estereotipos y enfoque de equidad en las campañas.

El mensaje de Bernal ha sido recibido con entusiasmo por las comunidades ciclistas y por decenas de deportistas que ven en este gesto una oportunidad para seguir cambiando la cultura del ciclismo en Colombia.

Esta es la carta del campéon colombiano:

