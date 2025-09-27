Llegó la hora de la verdad: este domingo, 28 de septiembre, los mejores ciclistas del mundo se reúnen en Kigali, Ruanda, para conocer al nuevo campeón mundial, quien se vestirá con una camiseta especial durante toda la temporada.

Actualmente, el que porta ese camiseta es el esloveno Tadej Pogacar, también campeón del Tour de Francia, quien viene muy fuerte y por eso es el máximo favorito para ganar de nuevo.

Sin embargo, con su contundente derrota en la prueba de contrarreloj contra Remco Evenepoel, hay muchas dudas e ilusión de otros deportistas de vencerlo para quedarse con este importante título.

Por parte de Colombia, el ciclista que irá como líder será Egan Bernal, campeón nacional de ruta, quien después de conseguir una victoria de etapa en la Vuelta a España se llenó de ilusión para lograr este objetivo que tiene marcado desde inicio de temporada.

Cabe recordar que Egan estará acompañado por Brandon Rivera, quien también es su compañero en el Ineos, Harold Tejada y Walter Vargas, quienes trabajarán para que el ciclista de Zipaquirá pueda vestir este ‘maillot’.

A qué hora es la prueba del Mundial de Ciclismo

Ahora, para conseguir el objetivo la prueba será una de las más duras de la temporada, ya que son más de 260 kilómetros y por eso, además de la diferencia horaria, los ciclistas tomarán partida a las 2:45 de la mañana, hora colombiana.

Lo llamativo es que además de la duración, también tendrá un total de 5.400 de desnivel. La parte más dura será el ascenso al Monte Kigali (6 km al 6.9 % de media) a casi 100 km de meta, lo cual podría ser el primer punto clave que rompa la carrera.

Esta es la altimetría de la etapa:

Quiénes son los favoritos a ser campeones mundiales

Para esta competencia se reunieron los mejores talentos del mundo y por eso es que hay tanta expectativa, ya que se medirán hombro a hombro por conocer al campeón. Es más, Egan no está dentro de los favoritos, pero podría dar la sorpresa.

Los principales candidatos son:

Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel.

Primoz Roglic.

Richard Carapaz.

Isaac del Toro.

Tom Pidcock.

Juan Ayuso.

