La Vuelta a España 2025 dejó a Jonas Vingegaard como campeón y, precisamente, surgió un rumor que vincula a Egan Bernal, del Ineos, como el posible nuevo gregario del corredor danés.

Y es que el periodista Beppe Conti, de RAI Italia, informó que el pedalista colombiano estaba en los planes del Visma Lease a Bike, poniendo en duda su participación con el Ineos en 2026.

(Vea también: Reinaldo Rueda, directo con periodista que lo vinculó con nuevo DT de Nacional: “Es una pena”)

Sin embargo, el ganador del Tour de Francia y el Giro a Italia le salió al paso al rumor y en una entrevista con Caracol Sports desmintió un cambio de equipo para el otro año.

Lee También

“Con Jonas Vingegaard hablamos y nos tenemos un gran respeto y admiración. Lo admiro como deportista y como persona. Además, sabemos que el Visma Lease a Bike es un muy buen equipo, pero tengo contrato hasta el siguiente año con Ineos Grenadiers y me siento bien“, dijo Bernal.

De hecho, Egan destacó que el Ineos lo ha apoyado en sus momentos más difíciles, como el grave accidente que sufrió en Colombia, por lo que en sus planes no está dejar la escuadra antes del fin del contrato.

“Estoy muy bien en este equipo, es un lugar donde me tratan bien y siempre lo han hecho. Además, es una escuadra que me ha dado muchísimo, estoy acá desde 2018. Me apoyaron durante todo el proceso de recuperación, me siento como en casa y me han tratado bien”, precisó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Egan Arley Bernal Gomez (@eganbernal)

No obstante, Bernal fue claro al indicar que si no renueva con el Ineos no le cierra las puertas a otro equipo que quiera contar con sus servicios después de 2026.

“Ya son ocho años de estar compartiendo con las mismas personas, por lo tanto se crean vínculos muy fuertes. Lo cierto de todo es que hasta el siguiente año estaré en Ineos. Después, a partir de ese momento, se pueden abrir diferentes opciones, pero que, por el momento, no se están contemplando porque seguiré en donde estoy”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.