Atlético Nacional se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador y fue justamente en ese proceso que surgió una fuerte controversia por cuenta de una de las opciones que tienen las directivas para reemplazar a Javier Gandolfi.

Y es que, según el periodista ‘Pipe’ Sierra, Pablo Guede ya tiene un acuerdo verbal con el cuadro ‘Verdolaga’ y solo restan detalles para confirmar su llegada a Medellín, después de una presunta recomendación de Reinaldo Rueda.

(Vea también: Leonel Álvarez alborotó a hinchas de Nacional con enigmática publicación: “Listo, papito”)

Reinaldo Rueda dice que no recomendó a Pablo Guede

En diálogo con Telemedellín, Reinaldo Rueda encaró los rumores de la prensa e indicó que no es cierto que haya recomendado a Guede para asumir la dirección técnica de Atlético Nacional. Incluso, aclaró que no ha sido ni es representante de nadie.

“Desde ayer sus colegas, periodistas de todo Colombia, de Medellín, de Bogotá, me han consultado sobre el tema. Primero, Atlético Nacional es una organización grandísima, con una infraestructura administrativa y organizacional única. Desde el punto de vista deportivo tiene una comisión técnica de mucho respeto”, arrancó mencionando.

Y agregó: “Yo soy profesor, entrenador, pero no soy agente ni representante de nadie, de ningún jugador, menos Atlético Nacional me va a pedir un concepto, no sé de dónde salió eso”.

En cuanto a su relación con Pablo Guede, Reinaldo Rueda, campeón de Copa Libertadores con Nacional en 2016, manifestó que lo conoció en Chile y que considera al entrenador argentino una persona con mucho profesionalismo y simpatía.

“A Pablo lo conocí en Chile, compartimos en Chile, es un hombre de una gran trayectoria… Es muy profesional, no he tenido contacto con nadie de Nacional. Atlético Nacional no me va a buscar a mí para un concepto”, precisó.

Y concluyó con una fuerte frase: “Es una pena que la profesión de ustedes, que es tan digna y que admiro tanto, que la respeto tanto, algunos colegas de ustedes la desprestigien con esa ligereza. No le hace bien al fútbol”.

‘Pipe’ Sierra le responde a Reinaldo Rueda

Luego de las palabras del entrenador vallecaucano, ‘Pipe’ Sierra se pronunció en su cuenta de X y explicó que la recomendación de Rueda viene desde años atrás y que no tiene nada que ver con alguna “representación”.

“Desde 2022, la familia Ardila viene siguiendo a Pablo Guede para llevarlo a Atlético Nacional y en ese entonces (hace 3 años y medio) le pidieron su concepto al entrenador colombiano, el cual habló muy bien del argentino, así como lo hizo en la entrevista. Su recomendación no tiene que ver con un tema de representación, sino de referencia”, escribió.

🚨 Aclaración sobre el tema Reinaldo Rueda Desde 2022, la familia Ardila viene siguiendo a Pablo Guede para llevarlo a #AtléticoNacional y en ese entonces (hace 3 años y medio) le pidieron su concepto al entrenador colombiano, el cual habló muy bien del argentino, así como lo… — Pipe Sierra (@PSierraR) September 19, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z