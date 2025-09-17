Luego de que Atlético Nacional confirmara la salida de Javier Gandolfi del cuerpo técnico, se conoció que su reemplazo será el argentino Pablo Guede, quien viene de dirigir al Puebla, de México.

El periodista Juan David Londoño informó a través de su cuenta de X que el estratega ya tiene un acuerdo verbal con el conjunto ‘Verdolaga’ y que en los próximos días estará aterrizando en Medellín para finiquitar los detalles.

(Vea también: Leonel Álvarez alborotó a hinchas de Nacional con enigmática publicación: “Listo, papito”)

Por qué se fue Javier Gandolfi de Atlético Nacional

La salida de Gandolfi del conjunto ‘Verdolaga’ se debe a los malos resultados deportivos durante el año, pese a que ganó la Superliga en el arranque de 2025.

El argentino no pudo pasar a la final de la Liga 2025-I, quedó eliminado de la Copa Libertadores y no pudo consolidar su sistema de juego en el segundo semestre.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la caída contra Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot (0-1), cuando el técnico alineó en el campo de juego 4 extranjeros, lo cual está prohibido en el reglamento, ya que se permiten máximo 3.

