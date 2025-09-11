Este jueves 11 de septiembre, el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se impuso con autoridad en la etapa 18 de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros disputada en Valladolid.

Con un tiempo de 13 minutos y 0,89 segundos, Ganna marcó un ritmo demoledor, alcanzando una velocidad media de 56.2 km/h, y se llevó su tercera victoria de etapa en la presente edición, consolidando el dominio de su equipo en la ronda ibérica.

La jornada, que inicialmente estaba programada para 27.2 kilómetros, pero fue recortada por motivos de seguridad, fue un espectáculo de potencia y precisión por parte del italiano. Ganna superó por apenas un segundo al australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) y por 7 segundos al portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), quienes completaron el podio de la etapa.

Clasificación general Vuelta a España tras etapa 18:

Acá, el top 10 de la Vuelta a España:

Ciclista Tiempo 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 65:07:13 2. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) + 40 3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) + 2:39 4. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 3:18 5. Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) + 4:19 6. Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) + 5:17 7. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) + 5:20 8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) + 7:26 9. Torstein Træen (Bahrain Victorious) + 7:42 10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) + 10:19

Harold Tejada es 12 a 15:45 del líder, Jonas Vingegaard.

¿Cómo será la etapa 19 de la Vuelta a España?

La Vuelta a España 2025 encara su recta final con la etapa 19, que se disputará este viernes 12 de septiembre en un recorrido de 161.9 kilómetros entre Rueda, conocida por sus viñedos, y Guijuelo, famosa por su tradición en la producción de jamón.

Esta jornada, catalogada como llana, promete ser una de las últimas oportunidades para que los velocistas brillen antes del cierre montañoso de la carrera.

El trazado de la etapa 19 presenta un terreno mayoritariamente ondulado, con un desnivel acumulado de aproximadamente 1.515 metros. Aunque no incluye puertos de montaña puntuables, los ciclistas enfrentarán suaves ascensos y falsos llanos que podrían complicar la dinámica del pelotón.

