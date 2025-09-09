Egan Bernal, luego de dos años, volvió a cruzar la meta como el mejor de una etapa en una de las grandes del ciclismo. Y lo que debería ser un momento de elogio y mucha emotividad, como lo hizo Mario Sábato, se convirtió en un momento de críticas para RTVE, la televisión pública española.

La victoria del colombiano en la etapa 16 de la Vuelta a España estuvo opacada por un recorte a la línea de meta, pues unas protestas obligaron a que la carrera finalizara 8 kilómetros antes de lo esperado.

Esto no les gustó para nada a los analistas españoles, que en la transmisión manifestaron su inconformismo por lo que allí estaba sucediendo, dejando de lado la emocionante etapa que estaba protagonizando Egan Bernal.

“Ha sido un poco raro para todos”, dijo uno de ellos, sabiendo que la carrera iba a finalizar antes de lo esperado. Así fue el momento:

🥇Egan Bernal ha sido el ganador de la etapa 16 de #LaVuelta25 que se ha visto reducida en 8 kilómetros por las protestas cerca de la línea de meta.#VueltaRTVE9s

🖊️Crónica de la etapa, por @FelipeRTVE https://t.co/Cm6H2ivyfl pic.twitter.com/WlpxDmZmTw — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2025

A estos comentaristas españoles, se lee en los comentarios de la publicación, también los han criticado por lo que dijeron sobre las protestas que estaban haciendo un grupo de personas en la línea de meta.

Los dos señalados son Carlos de Andrés y Pedro ‘Perico’ Delgado, una dupla que lleva años trabajando para RTVE. De hecho, el segundo de ellos fue ciclista entre 1982 y 1994, tiempo en el que fue ganador de más de 40 clásicas y etapas.

