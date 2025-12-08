El Mundial 2026 continúa tomando forma y la Fifa introdujo cambios importantes que influirán tanto en la preparación de las 48 selecciones como en el desarrollo de los partidos. El torneo en Estados Unidos, México y Canadá estará acompañado de ajustes que abarcan nóminas, manejo del juego y criterios de clasificación.

La Fifa mantendrá las listas de 26 jugadores, tal como ocurrió en Catar 2022, y permitirá hasta 15 suplentes en el banquillo. Además, en este espacio solo pueden estar 26 personas entre jugadores y miembros de cada selección, lo que busca ordenar la logística técnica y médica durante cada encuentro.

Otro cambio relevante es la adopción definitiva de pausas obligatorias de hidratación. La medida, ya aplicada en el Mundial de Clubes 2025, se implementa ante las previsiones de altas temperaturas en varias sedes. Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la Fifa, afirmó: “En cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos, sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio”. Zubiria precisó otro punto clave: “Lógicamente, si se produjera una lesión en el minuto 20 o 21 de cada parte, por la que el juego siga detenido, el árbitro decidirá el momento exacto de las pausas”.

Cambios de la Fifa para el Mundial 2026: así funcionará el nuevo desempate

El punto que más debate ha despertado es el cambio en los criterios de desempate. En esta edición, la diferencia de gol dejará de ser el primer filtro cuando dos o más equipos terminen igualados en puntos. El nuevo parámetro inicial será el resultado del enfrentamiento directo, siguiendo el modelo del Mundial de Clubes 2025.

Si ese criterio no basta, entrarán en juego otros elementos: diferencia de goles entre los equipos involucrados, goles marcados en esos duelos, diferencia de gol total del grupo, goles totales y, en última instancia, la puntuación por conducta deportiva basada en tarjetas. Con estas normas, la Fifa busca premiar el rendimiento directo entre rivales y ajustar el comportamiento dentro del campo rumbo al certamen de 2026.

