Egan Bernal, luego de dos años de mucho sufrir, volvió a ganar en una grande del ciclismo. Lo hizo este martes, en la etapa 16 de la Vuelta a España, y mostrando mucha categoría, a pesar de las condiciones en las que se dio la carrera.

Por motivos extradeportivos, la organización decidió acabar la etapa 8 kilómetros antes y en un puerto de montaña. Aunque había mucha confusión porque la meta no iba a estar tan marcada como habitualmente sucede, Egan sí estuvo muy atento y en los últimos metros aceleró, sobrepasó a Mikel Landa y logró la victoria de Etapa.

Este fue el momento en el que Egan Bernal cruzó la línea de meta (que estaba pintada de blanco en el piso) y luego de dos años volvió a ponerse en lo más alto de una etapa de ciclismo.

Curiosamente, la última victoria de Egan Bernal en una grande había sido el 7 de septiembre del 2023, es decir, hace dos años y dos días atrás.

