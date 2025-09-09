Egan Bernal, luego de dos años de mucho sufrir, volvió a ganar en una grande del ciclismo. Lo hizo este martes, en la etapa 16 de la Vuelta a España, y mostrando mucha categoría, a pesar de las condiciones en las que se dio la carrera.
Por motivos extradeportivos, la organización decidió acabar la etapa 8 kilómetros antes y en un puerto de montaña. Aunque había mucha confusión porque la meta no iba a estar tan marcada como habitualmente sucede, Egan sí estuvo muy atento y en los últimos metros aceleró, sobrepasó a Mikel Landa y logró la victoria de Etapa.
Este fue el momento en el que Egan Bernal cruzó la línea de meta (que estaba pintada de blanco en el piso) y luego de dos años volvió a ponerse en lo más alto de una etapa de ciclismo.
🥇Egan Bernal ha sido el ganador de la etapa 16 de #LaVuelta25 que se ha visto reducida en 8 kilómetros por las protestas cerca de la línea de meta.#VueltaRTVE9s
Curiosamente, la última victoria de Egan Bernal en una grande había sido el 7 de septiembre del 2023, es decir, hace dos años y dos días atrás.
