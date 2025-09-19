El escalador colombiano del Ineos Grenadiers protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la Vuelta a España 2025 al imponerse en la etapa 16, en un duelo épico con el experimentado Mikel Landa que se resolvió en un final caótico por protestas que acortaron la jornada a ocho kilómetros de meta.

Este logro, su primera victoria de etapa en una grande después del devastador accidente que sufrió en enero de 2022 que lo dejó al borde del retiro, representó un hito en su recuperación y lo puso nuevamente entre los nombres más destacados del pelotón.

De hecho, y con los ecos del mercado de fichajes en el ciclismo internacional comenzando a surgir, medios italianos y periodistas especializados, como Beppe Conti de la RAI, han lanzado un rumor que, en caso de darse, sería una bomba.

Al parecer, Egan Bernal podría pasar del Ineos Grenadiers al Visma | Lease a Bike, la escuadra más dominante de los últimos años, para convertirse en la mano derecha de Jonas Vingegaard.

Según recoge el portal Cyclingpro, Conti aseguró que el Visma considera al colombiano un refuerzo estratégico para las grandes vueltas, especialmente pensando en una eventual ofensiva conjunta para frenar a Tadej Pogacar en el Tour de Francia.

Se trataría de una dupla inédita, que juntaría a dos campeones del Tour en un mismo equipo (Egan ganó el Tour en 2019 y Vingegaard en 2022 y 2023).

¿Cómo podría potenciar Egan Bernal a Jonas Vingegaard?

Si la hipotética alianza se concretara, Bernal se convertiría en un gregario de lujo para Vingegaard en montaña, con capacidad no solo de controlar ataques, sino también de ejercer liderazgo en caso de crisis.

La experiencia del colombiano en grandes vueltas, sumada a su fortaleza táctica, podría ser la pieza que le falta al Visma para contrarrestar la potencia ofensiva del UAE Team Emirates de Pogacar. Además, al tener dos corredores con historial de campeón del Tour, el equipo podría dividir responsabilidades y presionar tácticamente al rival.

No obstante, Bernal tiene vínculo con el Ineos hasta diciembre de 2026, lo que hace muy difícil cualquier transferencia a corto plazo. Ni Bernal, ni Ineos, ni Visma han confirmado negociaciones.

