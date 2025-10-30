En los últimos años, más específicamente durante el actual Gobierno Nacional, se han cancelado varios eventos deportivos que son muy importantes para el país, como el caso de los Juegos Panamericanos y el Tour Colombia, pues no se paga a tiempo o simplemente dicen que no hay presupuesto para llevarlos a cabo.

De hecho, se pensaba que ese tema ya se había superado y en 2026 iba a volver el Tour Colombia, uno de los eventos de ciclismo más importantes del país, pero este jueves, 30 de octubre, se les dio una muy mala noticia a los aficionados del ciclismo.

Dicha competencia ya había entrado en el calendario de la Unión Ciclística Internacional (UCI) y por eso había ilusión con que se llevara a cabo, pero definitivamente no se correrá por falta de dinero.

Al final fue la Federación Colombiana de Ciclismo la cual confirmó esta noticia que deja en vilo a los equipos y deportistas nacionales. “El Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026, debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional UCI 2.1”, escribió la entidad.

📢 Comunicado Oficial | Federación Colombiana de Ciclismo 🇨🇴 El Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026 https://t.co/PEjmBDN8NX pic.twitter.com/OOOVycZ2fP — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) October 30, 2025

Y es que según la Federación Colombiana de Ciclismo, para llevar a cabo este evento se necesitan por lo menos 10.000 millones de pesos y aunque se consiguió apoyo por parte del sector privado, todavía falta mucho dinero para llevarlo a cabo.

Ahora, estos gastos, tal como informó la entidad, están distribuidos de la siguiente manera:

Alojamiento y alimentación de equipos WorldTour y ProTeams, Selección Colombia, personal de juzgamiento, ‘Staff’ técnico, prensa internacional, prensa nacional, invitados especiales y Policía Nacional: 2.578 millones de pesos.

Transporte aéreo para equipos: 1.383 millones de pesos.

Excesos de equipaje equipos WorldTour, ProTeams y Selección Colombia: 252 millones de pesos.

Transporte y operación (vehículos oficiales, combustible, peajes, parqueaderos, motos, busetas): 610 millones de pesos.

Transporte de carga (camiones, furgones de equipos): 544 millones de pesos.

Servicios, insumos médicos y suministros de salud (ambulancias, paramédicos, ayudas orgánicas, etc): 51 millones de pesos.

Logística general, seguridad vial y montaje técnico: 4.133 millones de pesos

Personal de juzgamiento: 36 millones de pesos.

Personal de apoyo para la realización del evento: 275 millones de pesos.

Antidopaje (personal médico y logístico, muestras y laboratorio): 72 millones de pesos.

Indumentaria: 124 millones de pesos.

Premiación, derechos UCI, seguros y acreditaciones: 450 millones de pesos.

Servicios audiovisuales, comunicación y prensa: 221 millones de pesos.

Debido a esta situación, la competencia de ciclismo más importante del país no se puede llevar a cabo, lo cual es una gran pérdida porque cabe destacar que esta es la única carrera del país que es categoría World Tour, por lo que participan los mejores equipos del mundo.

