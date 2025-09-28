Este domingo, 28 de septiembre, se llevó a cabo la prueba de la categoría masculino élite del Mundial de Ciclismo en Ruanda, una jornada bastante exigente y que reunió a los mejores ciclistas del mundo.

El ganador, por segundo año consecutivo, fue el esloveno Tadej Pogacar, quien atacó en solitario a más de 60 kilómetros de meta y le sacó más de un minuto a su principal perseguidor, Remco Evenepoel, por lo que seguirá con la camiseta de arcoíris durante todo 2026.

Así fue la llegada del esloveno a la línea de meta:

🌟 Disfrútenlo, porque estamos viviendo historia del ciclismo. Tadej Pogacar revalida su título de campeón del mundo en ruta tras una exhibición 𝑫𝑬𝑺𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑨𝑳 en Ruanda, atacando a más de 100 kilómetros para el final. #Kigali2025 #RuandaRTVE https://t.co/RDbQEGDFaB pic.twitter.com/t8D9mcszVA — Teledeporte (@teledeporte) September 28, 2025

Por el lado de los colombianos, las ilusiones estaban con el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia Egan Bernal, justamente por lo que había mostrado a lo largo de la temporada.

Sin embargo, las cosas no salieron conforme al plan, ya que se quedó del grupo principal y a falta de 85 kilómetros ya le llevaban más de 4 minutos de diferencia, por lo que se bajó de su bicicleta y tomó la decisión de no seguir compitiendo.

Así fue el momento en el que el colombiano, con decepción y negación, tomó la decisión de no seguir compitiendo:

¡EGAN BERNAL NO VA MÁS! El líder de la Selección Colombia se retiró del Campeonato Mundial de Ruta Élite en Ruanda a menos de 85 kilómetros para la meta. Egan ya perdía más de cinco minutos con el lote principal. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/H0pi2poJsU — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Ante esto, el mismo ciclista subió una publicación a sus redes sociales asegurando que no fue el mejor día porque las piernas no le respondieron como esperaba, pero que ahora dará todo de sí para conseguir algún triunfo más en las carreras que quedan de la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Egan Arley Bernal Gomez (@eganbernal)

Qué carreras le quedan a Egan Bernal esta temporada

Así las cosas, Bernal regresará a Europa para preparar el cierre de la temporada, en la que competirá en competencias como:

Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite: 4 de octubre.

Coppa Bernocchi – GP Banco BPM: 6 de octubre.

Il Lombardia: 11 de octubre.

Veneto Classic: 19 de octubre.

