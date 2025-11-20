En la madrugada de este jueves 20 de noviembre, la periodista Ana María Vélez expuso en sus redes sociales que fue víctima de un violento robo en el barrio Normandía, occidente de Bogotá.

Según relató en su cuenta de X, delincuentes armados la interceptaron y le arrebataron su camioneta, además de otros objetos personales. Vélez contó que el robo ocurrió en la noche del martes cuando se encontraba en Normandía y que los ladrones la intimidaron con armas de fuego para obligarla a entregar su vehículo.

El susto, dijo, fue tan grande que horas después aún no podía recuperarse del impacto emocional.

“Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando”, escribió en su publicación.

Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad señor alcalde @CarlosFGalan ayúdeme a recuperarla — Ana María Vélez (@Anitavelez9) November 20, 2025

La periodista también aseguró que los delincuentes la dejaron completamente despojada de sus pertenencias. “Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado”.

Aunque no se conocieron detalles adicionales del momento exacto del hurto, el periodista Sebastián Montes, de Caracol Televisión, confirmó que él también fue víctima del mismo hecho. Según su relato, los delincuentes los abordaron justo frente a su casa, un punto en el que, según dijo, no solían ocurrir este tipo de situaciones.

“Anoche con Ana María Vélez fuimos víctimas de robo al frente de mi casa, donde nunca pasaban esas cosas… Por favor, urgente encontrar a los responsables”, escribió el comunicador, mencionando a la Policía.

Anoche con @Anitavelez9 fuimos víctimas de robo al frente de mi casa, donde nunca pasaban esas cosas… Por favor, urgente encontrar a los responsables @PoliciaColombia @CarlosFGalan https://t.co/addFVpXO9o — Sebastián Montes (@SebasMontes95) November 20, 2025

Su mensaje evidencia que ambos periodistas estaban juntos en el momento del atraco, lo que refuerza la gravedad del hecho y el sentimiento de vulnerabilidad que expresaron después del ataque.

Vélez se mostró preocupada por la poca colaboración que recibió de las autoridades. Según indicó, no se elevó la alerta del robo en el momento oportuno, por lo que no supo si se activó un plan candado.

“Ayúdenme por favor a que la Policía haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y ni siquiera notificaron a Sijín para que fuera a tomarme la denuncia, que es su obligación”, aseguró la comunicadora.

Ayúdenme por favor a que @PoliciaBogota haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y nisiquiera notificaron a Sijín para que fuera a tomarme la denuncia, que es su OBLIGACIÓN. Se activó o no el plan candado? @CarlosFGalan @FiscaliaCol @Cesarestrepof https://t.co/KF5f2G5XoV — Ana María Vélez (@Anitavelez9) November 20, 2025

La denuncia de Vélez se suma a la de numerosos ciudadanos que en los últimos meses han reportado robos violentos, especialmente en barrios residenciales donde históricamente se percibía mayor tranquilidad.

En su publicación, la comunicadora también hizo un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidiéndole ayuda para recuperar su camioneta.

Su mensaje fue replicado y comentado por decenas de personas, quienes señalaron que los robos con arma de fuego se han vuelto recurrentes y que, incluso en zonas con vigilancia o presencia policial, los delincuentes actúan con alto nivel de violencia.

Hasta el momento, no se han conocido comunicados oficiales sobre el caso ni reportes sobre la recuperación del vehículo, y los periodistas se limitaron a hacer públicas sus denuncias en redes sociales.

