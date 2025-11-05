El humorista Leonardo Cuervo, conocido por su participación en el programa ‘El Klub‘ de La Kalle, de Caracol Televisión, protagonizó un divertido y curioso encuentro con Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, en los pasillos de las instalaciones del canal.

La situación quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral por la espontaneidad y el tono jocoso con el que Cuervo abordó al periodista, quien recientemente ha sido protagonista de un rifirrafe público con el presidente Gustavo Petro.

Todo ocurrió cuando Cuervo se cruzó con Morales y, fiel a su estilo humorístico, lo interceptó para hacerle una serie de preguntas cargadas de humor e ironía. En medio del encuentro, el comediante lo abrazó efusivamente y le expresó su admiración:

“¡Usted es el mejor periodista del país, Néstor! ¡El top del top!”, le dijo con entusiasmo. Morales, entre risas, le respondió: “Le tengo pánico a usted”. A lo que Cuervo replicó con picardía: “¿Cómo así? No le va a tener miedo al presidente y sí me va a tener a mí, por favor, Néstor”.

El intercambio desató carcajadas entre los presentes, y Cuervo aprovechó para introducir otro tema con su característico desparpajo: “Están diciendo que nosotros, los de La kalle, no podemos hacerle una entrevista a usted”. Morales, sin perder el humor, respondió: “Perdieron, porque la estamos haciendo ahora mismo”. Cuando el periodista preguntó quién había dicho eso, Cuervo señaló a una de sus compañeras: “Daniela, nuestra nueva colega de La kalle”.

Acto seguido, invitó a la periodista a acercarse. La joven, visiblemente nerviosa, se presentó ante Morales y confesó:

“La verdad, yo tenía un poquito de miedo de conocerlo… es mi segundo día y siento que estoy arriesgando mi puesto”. El comentario provocó risas tanto del director de ‘Mañanas Blu’ como del propio Cuervo, quien aprovechó para continuar con su tono irreverente.

Morales, divertido por la escena, le preguntó al humorista: “¿Usted siempre anda con el desorden?”. Cuervo, sin perder el ritmo, respondió con otra pregunta: “Están diciendo que usted tiene un problema con el presidente, ¿eso es verdad?”. Morales, con serenidad, contestó: “Varios”.

En ese momento, Cuervo le cedió la palabra a Daniela para que formulara una pregunta, pero la joven, algo apenada, respondió: “Ay, no me bote esa pregunta así”. No obstante, el humorista insistió y le pidió que le consultara a Morales si el presidente de la República le había dicho algo que no le pareciera.

Morales, entonces, aprovechó la oportunidad para abordar el tema de fondo. “Sí, sobre el Palacio de Justicia”, explicó.

“El presidente le dijo a unos magistrados de la Corte Suprema que la toma del Palacio le parecía un acto de insurrección y de genialidad. En un momento en que estamos pensando en las víctimas, defender eso es muy grave. El presidente fue del M-19, un grupo reinsertado, y me parece que debería condenar esos actos. Eso fue terrorismo, y lo que está haciendo es reivindicar a los victimarios”.

Finalmente, Morales añadió que Petro le había enviado un mensaje privado tras esa polémica declaración, y adelantó que lo revelaría más tarde en su programa en Blu Radio.

