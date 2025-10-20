Morales hizo énfasis en los insultos de Trump a Petro y recalcó que el mandatario colombiano no ha cometido ningún delito ligado al narcotráfico.

“No es cierto. El presidente Petro ha defendido a Maduro y al Tren de Aragua, pero no es narcotraficante ni líder del narcotráfico. Con esto quedamos en el mismo nivel de Maduro y del Tren de Aragua”, añadió Morales en esa emisora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevos aranceles a Colombia, intensificando la disputa diplomática con el presidente Gustavo Petro.

La decisión, que será oficializada este lunes, surge tras un cruce de declaraciones entre ambos mandatarios y las acusaciones de Washington sobre el papel de Colombia en el narcotráfico.

El senador republicano Lindsey Graham adelantó en la red social X que Trump aplicaría “importantes aranceles” contra el país, a lo que el mandatario estadounidense confirmó haber discutido con él.

Además, Trump defendió su decisión previa de suspender la ayuda financiera a Colombia, argumentando que el país “no tiene una verdadera lucha contra las drogas”, sino que “produce, refina y exporta cocaína”.

El líder republicano calificó al Gobierno de Petro como “fuera de control” y aseguró que el mandatario colombiano es “el peor presidente que han tenido”. Estas declaraciones marcan un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales, que ya estaban deterioradas por las críticas mutuas sobre la política antidrogas y el papel de Estados Unidos en la región.

La imposición de aranceles podría afectar las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense, principal destino comercial del país.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.