Donald Trump volvió a encender la polémica con Gustavo Petro. Antes de partir desde el Air Force One este domingo, el presidente estadounidense lanzó duros ataques contra su homólogo colombiano y dejó claro que las relaciones entre Bogotá y Washington pasan por su peor momento.

(Ver también: “Líder del narcotráfico”: Trump señala duramente a Petro y anuncia acciones contra Colombia)

“Colombia está fuera de control. Tienen al peor presidente de su historia, un lunático con serios problemas”, dijo el mandatario norteamericano a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial. Minutos después, confirmó que su gobierno impondrá aranceles a productos colombianos, una medida que, según expertos, podría golpear con fuerza la economía nacional.

El enfrentamiento escaló desde tempranas horas del día, cuando Trump acusó a Petro de ser “el líder del narcotráfico” y de permitir el crecimiento de los cultivos ilícitos en todo el país. Sin ofrecer pruebas, aseguró que el colombiano “no hace nada para detenerlo pese al apoyo económico que recibe de Estados Unidos”, y advirtió que, si no actúa, Washington intervendrá directamente.

Estas declaraciones se suman a una serie de decisiones recientes que han enfriado por completo los lazos entre ambos gobiernos. La Casa Blanca ya había descertificado a Colombia en la lucha antidrogas y el Departamento de Estado revocó la visa de Petro, medidas que fueron interpretadas como una respuesta al tono desafiante del mandatario colombiano.

Desde comienzos de año, Petro ha asumido una postura cada vez más crítica frente a la administración estadounidense. Rechazó recibir migrantes deportados desde EE. UU., se negó a extraditar a tres narcotraficantes y, durante la Asamblea General de la ONU, pronunció un discurso en el que acusó a Washington de perpetuar conflictos en Gaza y militarizar el Caribe. Su paso por Nueva York terminó con protestas y con la cancelación de su visa a su regreso al país.

El anuncio de nuevos aranceles amenaza con agravar el panorama. “Una medida de ese tipo podría ser devastadora para sectores claves como el café, las flores o las confecciones”, explicó el exministro José Manuel Restrepo, quien alertó que cientos de miles de empleos estarían en riesgo.

El también exministro Jorge Humberto Botero considera que Petro está apostando por una narrativa antiestadounidense que puede rendirle políticamente en campaña, pero que tendría un costo económico altísimo. “Si EE. UU. impone aranceles diferenciados, el impacto sería enorme y podría llevar incluso a una devaluación del peso”, advirtió.

(Ver también: “Ni pagos ni subsidios a Colombia”: anuncio de Trump deja en jaque y responsabiliza a Petro)

CNN anticipó que Trump hará oficial el anuncio este lunes. Por ahora, no se conocen los porcentajes ni los productos que serán afectados, pero lo que parece claro es que el choque entre los dos presidentes no solo es político: ya empieza a sentirse en los bolsillos de los colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z