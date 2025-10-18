Por medio de las redes de la sede diplomática, el gobierno liderado por Donald Trump agradeció a las autoridades colombianas que evitaron un escenario mucho más violento del que se dio.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia condenó los ataques ocurridos el 17 de octubre frente a su sede en Bogotá y expresó su profundo agradecimiento a la Policía Nacional por proteger sus instalaciones durante los disturbios.

En su comunicado, la Embajada manifestó solidaridad con los cuatro uniformados heridos y sus familias, deseándoles una pronta recuperación y reiterando su compromiso con la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Los incidentes se presentaron en la avenida El Dorado, cerca de la Universidad Nacional, donde se desarrollaban protestas estudiantiles y de comunidades indígenas.

Según los reportes oficiales, varios manifestantes atacaron a los agentes con arcos y flechas cuando estos intentaban contener su avance hacia la Embajada.

Videos difundidos en redes mostraron a un policía herido en el brazo y otro en la pierna, mientras compañeros y civiles acudían en su auxilio.

La Embajada reafirmó su respaldo a las autoridades colombianas y destacó la importancia de mantener la colaboración bilateral frente a hechos violentos.

Las autoridades locales iniciaron investigaciones para identificar a los responsables del uso de armas artesanales y determinar las causas de los disturbios que alteraron el orden público en la capital del país.

