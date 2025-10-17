El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al afirmar que este “ha ofrecido de todo” para evitar un enfrentamiento directo con Washington.

Durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, en el marco de la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Trump respondió con una contundente frase ante los rumores de negociaciones entre funcionarios venezolanos y emisarios estadounidenses:

La declaración se dio poco después de que confirmara que fuerzas estadounidenses atacaron en el Caribe un submarino “cargado de droga”. Según el propio Trump, el artefacto era utilizado para el transporte masivo de estupefacientes, en el marco de la operación naval que mantiene Washington desde agosto cerca de las costas venezolanas.

Mi pregunta al presidente Trump: “Se ha publicado que Maduro le ha ofrecido todos los recursos de su país para evitar lo que usted advierte” Trump: “Sí, me lo ha ofrecido todo. ¿Sabes por qué? Porque sabe bien que no debe ir jodiendo con los Estados Unidos de América”. “Yes he… pic.twitter.com/bTPCVbzCyG — David Alandete (@alandete) October 17, 2025

Hasta la fecha, Estados Unidos ha lanzado al menos seis ataques contra embarcaciones vinculadas con el narcotráfico, dejando un saldo de 27 muertos, de acuerdo con cifras del Pentágono. Venezuela, por su parte, ha reforzado su presencia militar en estados fronterizos con Colombia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó confirmar si hubo sobrevivientes en el más reciente ataque, mientras el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, anunció su retiro para finales de este año tras un corto periodo en el cargo.

Washington mantiene su posición de que Nicolás Maduro lidera el llamado ‘Cártel de los Soles’, por lo que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Trump, quien ha hecho de la exhibición de fuerza un eje de su política exterior, recordó además que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, un anuncio que elevó aún más la tensión bilateral.

Venezuela se pronuncia sobre las supuestas propuestas desde Miraflores

Maduro ha rechazado las acusaciones y asegura que se trata de una estrategia de Estados Unidos para buscar un “cambio de régimen” y apoderarse de las reservas de petróleo venezolanas.

Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez negó que existan conversaciones secretas con Washington, calificando de “FAKE” el reporte publicado por el Miami Herald sobre una supuesta negociación para la salida de Maduro del poder.

La situación se produce en medio de un nuevo pulso político interno en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del Nobel de la Paz, ha insistido en que “Maduro se irá, con o sin negociación”.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.