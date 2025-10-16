La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, negó rotundamente que haya sostenido conversaciones con Estados Unidos para pactar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, como aseguró el diario estadounidense Miami Herald en un reciente reporte.

Según el medio, Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez habrían intentado negociar con Washington una transición política en la que ambos conservarían el control del Gobierno, argumentando que no enfrentan acusaciones de narcotráfico.

A través de su canal en Telegram, la vicepresidenta calificó la información como una manipulación mediática:

“FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, escribió.

Rodríguez también compartió una fotografía en la que aparece junto a Maduro, acompañada de un mensaje en el que reafirma su lealtad: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.

La supuesta propuesta de Venezuela a Trump

El Miami Herald aseguró que las presuntas propuestas de los hermanos Rodríguez fueron presentadas a través de intermediarios en Catar, país que en el pasado ha facilitado contactos entre Caracas y Washington para intercambios de prisioneros. Según el diario, Maduro habría estado al tanto de esos acercamientos.

Mientras tanto, el Gobierno venezolano insiste en denunciar una “amenaza de cambio de régimen” por parte de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela y evaluaba incluso acciones terrestres contra carteles de la droga en el Caribe.

En respuesta, Maduro cuestionó públicamente las declaraciones del mandatario estadounidense y afirmó que los organismos de inteligencia norteamericanos llevan décadas operando en el país.

El cruce de versiones vuelve a tensar la relación entre Caracas y Washington, en medio del reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y los señalamientos sobre narcotráfico que continúan marcando la agenda bilateral.

Venezuela, en alerta por aviones de Estados Unidos; ministro exaltó a Petro por zona binacional

La tensión militar en el Caribe volvió a escalar. El ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López activó la alerta máxima de defensa aérea luego de detectar el sobrevuelo de al menos cinco aeronaves con características de combate, que, según él, pertenecen a Estados Unidos.