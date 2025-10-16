El presidente Donald Trump presentó públicamente los modelos del llamado ‘Arco de la Independencia’, una nueva estructura monumental que su equipo planea construir en Washington D.C. El anuncio se hizo con la exhibición de varias maquetas en miniatura, en las que se observa un arco coronado por una versión de la Estatua de la Libertad.

De acuerdo con las declaraciones del presidente, el monumento se ubicará en uno de los extremos del Arlington Memorial Bridge, que conecta el estado de Virginia con el Distrito de Columbia, cruzando el río Potomac. La obra tendría como propósito conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.

Durante el evento de presentación, Trump afirmó que la construcción del monumento comenzará pronto, aunque no ofreció detalles concretos sobre fechas específicas ni plazos de ejecución. Tampoco se reveló cuál será el presupuesto estimado del proyecto ni de dónde provendrán los recursos necesarios para levantar esta estructura.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre si el gobierno federal, entidades privadas o donantes contribuirán a financiar el arco. Tampoco se ha aclarado si se requiere aprobación del Congreso o de otras agencias estatales para avanzar con el proyecto en el espacio público donde se plantea su ubicación.

El ‘Arco de la Independencia’ se suma a otras iniciativas impulsadas por Trump durante su gestión y después de dejar la presidencia, en las que ha buscado destacar símbolos históricos del país como parte de su narrativa política y cultural.

Se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre los permisos, el diseño definitivo y el cronograma de construcción del monumento. Por ahora, la propuesta queda en etapa preliminar y ha empezado a generar reacciones en el ámbito político y ciudadano de la capital estadounidense.

