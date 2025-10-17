El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a provocar revuelo con una de sus intervenciones públicas. Durante una alocución transmitida este viernes, el mandatario envió un mensaje a Washington, aunque lo hizo en un inglés improvisado, pidiendo que no haya una guerra en el Caribe ni en Sudamérica.

(Vea también: Trump dice que Maduro le ha pedido cacao y la ha ofrecido de todo: “No quiere joder con EE. UU.”)

Maduro, quien ha reconocido en varias ocasiones no dominar el idioma, intentó pronunciar un llamado a la paz dirigiéndose “al pueblo de los Estados Unidos”.

Con gestos enfáticos y pausas marcadas, expresó: “Decirle al pueblo de los Estados Unidos, no a la guerra, no queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica, no, ‘Not war, yes peace, not war’, se diría así ¿Quién habla inglés aquí?”.

El mandatario continuó con su mensaje, repitiendo varias veces la frase “please” y agregando: “‘Not war, yes peace on the people United States, please, please, please, please’”. Luego, entre risas, preguntó cómo se decía “oigan” en inglés y remató:

“‘Listen to me, not war, yes peace the people United States, de parte the people bolivarian republic’”.

MADURO INTENTÓ HABLARLE EN INGLÉS A TRUMP 🇻🇪 👉El dictador venezolano quedó en ridículo luego de que le insista al presidente de los Estados Unidos que no quería la guerra. “Not war, yes peace”, intentó decir el líder del Régimen. pic.twitter.com/RCpJcTD444 — DNewsOK (@DNewsOK) October 17, 2025

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el tono humorístico del discurso, mientras otros lo interpretaron como una muestra del tenso ambiente que vive la región tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente confirmó operaciones de inteligencia en el Caribe.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.