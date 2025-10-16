El presidente Donald Trump envió un fuerte mensaje al grupo Hamás en medio del recrudecimiento de la violencia en la Franja de Gaza, luego de la retirada de las tropas israelíes.
A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario reaccionó a los reportes sobre asesinatos cometidos por miembros del grupo subversivo en contra de civiles, y advirtió que Estados Unidos no permanecerá indiferente ante los hechos.
"Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!", publicó Trump en la red social.
Caos después del cese al fuego
El mensaje del presidente estadounidense provocó gran impacto internacional, pues marca una advertencia directa en medio de un escenario aún tenso tras la retirada militar israelí y la reorganización de las fuerzas en territorio gazatí.
Las denuncias sobre nuevos crímenes en la zona han encendido las alarmas entre la comunidad internacional, mientras crece la incertidumbre por el restablecimiento del control en algunas áreas donde Hamás habría retomado presencia.
El pronunciamiento de Trump refuerza la presión sobre el grupo armado y deja abierta la posibilidad de una respuesta militar estadounidense si continúan los ataques contra civiles en Gaza.
