Dos reclusos fueron ejecutados este martes en Estados Unidos, ambos mediante inyección letal, en un día que volvió a poner sobre la mesa el debate por la aplicación de la pena de muerte en ese país, donde este año ya se han registrado 37 ejecuciones, la cifra más alta desde 2013.

En Florida, Samuel Smithers, de 72 años, fue ejecutado a las 6:15 de la tarde en una prisión estatal. El hombre fue condenado en 1999 por el asesinato de Christy Cowan y Denise Roach, dos mujeres que había contratado para mantener relaciones y a quienes luego golpeó y estranguló en 1996, en la ciudad de Tampa. Los cuerpos fueron hallados en un estanque.

Casi al mismo tiempo, en Misuri, fue ejecutado Lance Shockley, de 48 años, quien fue sentenciado por el asesinato del sargento de policía Carl Graham en 2005. Según los registros judiciales, Shockley emboscó al oficial en su casa mientras este investigaba un accidente de tránsito en el que el propio Shockley estaba implicado.

Pese a que el condenado alegó su inocencia, la Corte Suprema y otras instancias rechazaron sus apelaciones. El gobernador de Misuri, Mike Kehoe, negó la solicitud de clemencia un día antes de la ejecución.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias, otras dos ejecuciones están programadas esta semana: Charles Crawford, de 59 años, será ejecutado este miércoles en Misisipi por la violación y asesinato de una joven universitaria en 1994, mientras que Richard Djerf, de 55 años, será ejecutado el viernes en Arizona por el homicidio de cuatro miembros de una familia en 1993.

Datos de ejecuciones en Estados Unidos

Según datos oficiales, Florida lidera este año el número de ejecuciones en el país con 14, seguida por Texas (5), Carolina del Sur (4) y Alabama (4). De las 37 ejecuciones realizadas en 2025, 31 han sido por inyección letal, dos por fusilamiento y cuatro por hipoxia de nitrógeno.

Actualmente, 23 estados han abolido la pena de muerte en Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias que suspenden su aplicación.

