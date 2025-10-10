Donald Trump, denunció una nueva escalada en las tensiones con China, al asegurar que el gobierno de Pekín está enviando cartas a países de todo el mundo para imponer controles de exportación “sobre tierras raras” y otros elementos clave de la producción industrial global.

En un extenso mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que la medida “haría la vida difícil para casi todos los países del mundo” y calificó la acción china como “una decisión hostil y sorprendente”. Según el mandatario, otros gobiernos se habrían comunicado con Washington para expresar su enojo ante lo que describió como una ofensiva comercial inesperada.

“China no puede ser autorizada a tener al mundo como rehén”, escribió Trump, quien insistió en que la medida busca consolidar una posición “monopólica” sobre recursos estratégicos como los imanes y metales de tierras raras, esenciales en sectores como la electrónica, la defensa y la transición energética.

EE. UU. evalúa aranceles y contramedidas ante el movimiento chino

Trump aseguró que su gobierno está considerando una “respuesta financiera” a la decisión de Pekín, incluida una masiva subida de aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos.

“Por cada elemento que ellos controlen, nosotros tenemos dos”, escribió el presidente. “Nunca pensé que llegaría este momento, pero quizás el tiempo ha llegado”.

El mandatario indicó que no ha hablado con el presidente Xi Jinping, pese a que ambos tenían previsto reunirse en dos semanas durante la cumbre de APEC, en Corea del Sur. “Ahora no parece haber razón para hacerlo”, dijo.

Fuentes de la Casa Blanca, citadas por medios estadounidenses, aseguraron que el Departamento de Comercio y el Tesoro ya analizan escenarios para una eventual imposición de nuevos gravámenes o restricciones de inversión, en caso de que China avance con su plan de control sobre las exportaciones.

Tensión en pleno contexto de paz en Medio Oriente

El presidente también vinculó el anuncio de Pekín con el contexto internacional, al señalar que China envió las cartas el mismo día en que se firmó un acuerdo de paz en Medio Oriente. “Me pregunto si esa coincidencia fue intencional”, expresó Trump en su mensaje.

La declaración agrega un nuevo capítulo al ya complejo escenario geopolítico global. Las tierras raras, compuestas por 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de semiconductores, vehículos eléctricos y equipos militares, son un sector en el que China domina más del 80 % del mercado mundial.

Aunque Washington ha intentado reducir su dependencia de los suministros chinos en los últimos años, el control que mantiene Pekín sobre el refinamiento y procesamiento de estos minerales sigue siendo determinante.

Con este nuevo cruce, las tensiones comerciales entre ambas potencias vuelven a escalar, justo cuando Estados Unidos busca consolidar su liderazgo tras el reciente acuerdo de paz en Medio Oriente y en vísperas del encuentro de APEC.

