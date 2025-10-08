En medio de la expectativa mundial por el inminente acuerdo entre Israel y Hamás, un momento inesperado en la Casa Blanca reveló la tensión detrás de las negociaciones de paz.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump anuncia primer acuerdo entre Israel y Hamás y promete “paz fuerte y duradera”)

Durante un evento público, periodistas de la AFP presenciaron cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, interrumpió abruptamente al presidente Donald Trump para entregarle una nota escrita a mano con información de última hora sobre el avance del diálogo en Egipto.

Hecho que recordó el 11 de septiembre de 2001, cuando un funcionario le avisó sobre la urgente situación al entonces presidente George W. Bush, quien se encontraba en una reunión con varias cámaras al frente.

El documento hacía referencia al proceso de mediación que lidera Egipto, país que ha sido clave para acercar a las partes enfrentadas. Incluso, el presidente Abdel Fatah al Sisi confirmó que, una vez cerrado el pacto, Trump sería invitado oficialmente a El Cairo para asistir a la firma. El mandatario estadounidense, por su parte, no descartó viajar este mismo fin de semana, entre sábado y domingo.

El histórico acuerdo coincidiría con el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás secuestró a 251 personas durante su ofensiva contra Israel. De acuerdo con el ejército israelí, 47 de ellas permanecen aún en Gaza, aunque 25 habrían muerto durante el cautiverio.

Cuál es el acuerdo de Hamás que impulsó Trump

El plan de paz impulsado por Trump incluye 20 puntos que contemplan un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, el desarme de Hamás y la entrada masiva de ayuda humanitaria al territorio devastado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el anuncio preliminar y pidió a ambas partes cumplir con los compromisos pactados: “El respeto pleno de los términos será esencial para consolidar la paz”, señaló.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.