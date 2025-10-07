La congresista republicana Marjorie Taylor Greene instó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a avanzar en un proyecto de ley que declare al inglés como el único idioma oficial del país. La solicitud de la legisladora surgió luego de una declaración del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien sugirió que Estados Unidos “tiene cuatro meses para aprender español” antes de su presentación en el Super Bowl de febrero de 2026.

La congresista publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que calificó la futura actuación del artista como “perversa y no deseada”. Además, consideró oportuno que el Congreso aprobara su propuesta para establecer el inglés como lengua oficial del Gobierno federal, y criticó a la NFL por lo que describió como “actuaciones sexuales demoníacas” durante los espectáculos de medio tiempo.

El proyecto de ley presentado por Taylor Greene el pasado 5 de marzo se encuentra aún en sus etapas iniciales. La iniciativa no prohíbe el uso o enseñanza de otros idiomas, pero establece como condición para la naturalización el dominio del inglés, incluyendo la lectura y comprensión de la Constitución de Estados Unidos.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre su show en el Super Bowl?

La reacción de la congresista se dio luego de que Bad Bunny, en su aparición en el programa Saturday Night Live, calificara su participación en el Super Bowl como un logro para la comunidad latina. Durante su monólogo, dijo en inglés: “Si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender español”, lo que desató una ola de críticas por parte de sectores conservadores.

Bad Bunny speaks about his Super Bowl performance in Spanish at end of SNL monologue: “If you didn’t understand what I just said, you have 4 months to learn.” pic.twitter.com/bT5ujmmh3P — Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2025

La elección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo ha generado reacciones en el movimiento político MAGA, que ha rechazado tanto su discurso en defensa del idioma español como su historial de críticas al sistema migratorio estadounidense. El cantante ha afirmado que evitó ofrecer conciertos en EE. UU. durante su última gira mundial por temor a operativos del ICE.

Con esta presentación, que se llevará a cabo el 8 de febrero en Santa Clara, California, Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en liderar en solitario el espectáculo del Super Bowl.

