La elección del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny como figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX provocó controversia en Estados Unidos.

(Vea también: Fotos confirmarían el romance de Claudia Bahamón con el hermano de una famosa actriz)

Según la agencia AFP, Corey Lewandowski, asesor cercano al expresidente Donald Trump, cuestionó la decisión y advirtió que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría desplegarse durante el evento para reforzar la ley migratoria.

Lewandowski calificó la elección del artista como “vergonzosa” y aseguró que “no hay lugar para personas indocumentadas” en el país, ni siquiera en un evento de la magnitud del Super Bowl.

Lee También

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, indicó el funcionario.

De esta manera, la atención ahora se centra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde el artista debería presentarse ante millones de espectadores en todo el mundo, por las redadas que podrían presentarse.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”, agregó Lewandowski.

¿Qué es el Super Bowl y cuándo es?

El Super Bowl es la final del campeonato de fútbol americano profesional organizado por la NFL (National Football League) en Estados Unidos. En este partido se enfrentan los equipos campeones de las conferencias AFC y NFC, lo que lo convierte en el encuentro más esperado de la temporada.

Se juega cada año el primer domingo de febrero, fecha que se ha convertido en una tradición para millones de espectadores en Estados Unidos y en todo el mundo. En 2025, el Super Bowl LX tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Más allá del ámbito deportivo, el Super Bowl es un evento cultural y mediático. Su show de medio tiempo reúne a artistas internacionales de gran impacto y la publicidad que se transmite durante el juego es de las más costosas y vistas a nivel global.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.