La superestrella puertorriqueña Bad Bunny llegó a la televisión estadounidense con su aparición en Saturday Night Live (SNL), uno de los ‘shows’ más vistos en el país del norte.

Para el capítulo de este sábado, el reguetonero se vistió de Quico, el personaje de El Chavo del 8, en una rutina con demasiados tintes latinos, justo en medio de la polémica por su presentación en el Super Bowl.

Bad Bunny, con los cachetes inflados, se volvió viral y sus fans latinos celebraron su aparición en el ‘show’.

el chavo del ocho (english version) pic.twitter.com/6WfBi0Ia1F — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

Bad Bunny responde por aparición en el Super Bowl

El cantante respondió a las críticas de la derecha en Estados Unidos sobre su próxima actuación en el descanso del Super Bowl con un monólogo en el estreno de la temporada de “Saturday Night Live”.

Antes de ser anunciado como cabeza de cartel del Super Bowl, Bad Bunny había dicho que su próxima gira mundial no pasaría por Estados Unidos continental, ya que temía que sus fans fueran víctimas de las redadas de agentes de inmigración que promueve el presidente Donald Trump.

Una parte de los conservadores se quejaron amargamente de la decisión de la NFL de dar el papel protagonista de la final a un artista que canta principalmente en español y que se niega a actuar en el territorio continental de Estados Unidos.

Bad Bunny no evitó el tema: “Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el ‘show’ de medio tiempo del Super Bowl. […] Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”, dijo y mostró un video montaje con palabras dichas por personalidades de la cadena y políticos republicanos para construir la frase: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”.

El cantante agregó que su designación para la final de la NFL es una victoria “especialmente” para todos los latinos “en el mundo entero y en Estados Unidos”.

Y hasta habló en español: “Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar.

Y volvió a hablar inglés para concluir: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Bad Bunny’s monologue! pic.twitter.com/pjS0Ejckcg — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

