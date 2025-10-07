‘Quico’ no se aguantó y le respondió a Bad Bunny por imitarlo. El recordado personaje del ‘Chavo del 8’ se refirió a este hecho por medio de las redes sociales, lo que causó la impresión de muchos internautas y seguidores de los artistas, ya que se pensaba que el actor le pondría una demanda al cantante puertorriqueño. No obstante, no fue así.
Y es que todo se dio porque Benito Antonio Martínez se había disfrazado de Quico en el programa estadounidense ‘Saturday night live (SNL)’, despertando las risas de todos los asistentes al ‘show’ norteamericano y escalándose en distintas plataformas como Instagram, X, TikTok y Facebook, gracias a la gracia y a la impresión que logró despertar al emular de gran manera a Carlos Villagrán.
El actor que personifica a Quico le expresó en Instagram que: “Me tocará cantar ‘El sapito’ a tu estilo. Ayúdenme a que Benito lo vea”, escribió el artista mexicano. De acuerdo con lo anterior, lejos de causar molestia o indignación, despertó admiración y respeto por parte del Villagrán, gracias a la habilidad que tuvo Bad Bunny para imitarlo de una forma tan auténtica y espontánea, demostrando que es un artista que ha sabido desempeñarse más allá de los escenarios musicales.
Junto a otros actores, Bad Bunny recreó escenas inspiradas en la famosa vecindad, llevando la esencia de la comedia latinoamericana a uno de los programas de variedades más longevos y prestigiosos de la televisión norteamericana. Este gesto no solo divirtió a la audiencia, sino que también consolidó la presencia de la cultura pop de habla hispana en plataformas masivas, marcando un hito en la trayectoria del intérprete boricua.
¿Qué es ‘Saturday night live (SNL)’?
Saturday Night Live (SNL) es un programa estadounidense de variedades y comedia de ‘sketches’ en vivo, transmitido por la cadena NBC desde su debut en octubre de 1975, bajo la visión de su creador y productor ejecutivo, Lorne Michaels. El formato se ha consolidado como un pilar de la televisión y la cultura popular norteamericana, conocido por su humor irreverente, parodias y aguda sátira política y social.
La estructura de cada episodio, emitido en directo desde Nueva York, se basa en tres componentes principales: un monólogo inicial a cargo de un anfitrión famoso, una serie de sketches interpretados por el elenco fijo y el invitado, y una actuación de un artista o banda musical reconocida. El programa tradicionalmente comienza con un ‘sketch’ de apertura fría sobre eventos políticos recientes, que culmina con el famoso grito: “¡Live from New York, it’s Saturday Night!”.
