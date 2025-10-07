‘Quico’ no se aguantó y le respondió a Bad Bunny por imitarlo. El recordado personaje del ‘Chavo del 8’ se refirió a este hecho por medio de las redes sociales, lo que causó la impresión de muchos internautas y seguidores de los artistas, ya que se pensaba que el actor le pondría una demanda al cantante puertorriqueño. No obstante, no fue así.

Y es que todo se dio porque Benito Antonio Martínez se había disfrazado de Quico en el programa estadounidense ‘Saturday night live (SNL)’, despertando las risas de todos los asistentes al ‘show’ norteamericano y escalándose en distintas plataformas como Instagram, X, TikTok y Facebook, gracias a la gracia y a la impresión que logró despertar al emular de gran manera a Carlos Villagrán.

El actor que personifica a Quico le expresó en Instagram que: “Me tocará cantar ‘El sapito’ a tu estilo. Ayúdenme a que Benito lo vea”, escribió el artista mexicano. De acuerdo con lo anterior, lejos de causar molestia o indignación, despertó admiración y respeto por parte del Villagrán, gracias a la habilidad que tuvo Bad Bunny para imitarlo de una forma tan auténtica y espontánea, demostrando que es un artista que ha sabido desempeñarse más allá de los escenarios musicales.

