Existen múltiples advertencias en el diario vivir sobre problemas que parecen estar a la vista, pero un caso más que sorpresivo sirvió para prender las alarmas para miles de personas.

El relato lo hizo una mujer colombiana en Estados Unidos, que no se identificó en el video replicado por la cuenta de X (antes conocido como Tiwtter) de Colombia Oscura, para alertar sobre un ataque que aseguró que sufrió.

La explicación sirvió para ofrecer detalles más que inesperados en Miami, donde se encontró con una situación sobre la que parece más que pertinente saber para evitarse riesgos.

Video de colombiana en Estados Unidos que alertó por problema en Miami

En el comienzo del video que sirvió para que la colombiana en Estados Unidos hiciera su relato en Miami, ella reconoció que suele estar muy confiada y, precisamente por eso, hizo un llamado inicial.

“Veo muchas noticias videos en redes sociales de casas que yo digo esto jamás me va a pasar me siento la mujer maravilla invencible inmortal esto no esto no me pasaría jamás bueno hoy tuve una de las experiencias más fuertes que he vivido y fue la manera más sencilla y es por eso que estoy acá hablando quiero que ustedes compartan este mensaje con las personas más cercanas porque no me gustaría que otra mujer viviera por esta situación está terrible parte y todo comenzó porque yo salgo del carro y pues yo quiero abrir la puerta y hay una flor”, contó.

Precisamente, por ese pequeño detalle fue que se identificó que había algo extraño en la situación, lo que ayudó para que el mencionado intento de ser drogada no fuera tan eficaz.

“En ese momento yo estaba en videollamada con mi pareja. [Le dije]: ‘Gracias por la flor que me dejaste’. Me contestó: ‘Yo no te dejé nada, bota esa flor’. Cojo la flor y la boto. Yo no la ingreso al carro, no la huelo, pero con el solo hecho de tocarla ya la droga se impregna y es muy fácil que empiece a hacer efectos en ti”, aseguró.

La mujer ofreció detalles de la condición que tuvo y reconoció que no supo finalmente si se trató de un intento de robo o de algo más, pero sí aclaró que el caso, en medio de su temor, no pasó a mayores.

“Yo entro del carro me empiezo a sentir súper mareada. Yo empiezo a manejar y se me empiezan a ir como las luces veo un carro que me está siguiendo un carro negro alcanzo a enviar mi ubicación cerrar mi carro gracias a Dios la historia no terminó diferente y pudieron llegar a tiempo para normalizarme estabilizarme pero es algo que toda la mañana ha estado reflexionando en este pues era aterrorizante porque jamás me imaginé que esa situación me pasara a mí”, aseguró.

Al final, insistió en replicar esta historia para alertar a otras personas, ent su mayoría mujeres, por una posible nueva modalidad en Miami, uno de los sitios con más colombianos en Estados Unidos.

¿Cómo identificar si fue víctima de ser drogado contra su voluntad?

Hay tienes varios indicios que podrían mostrar que una persona fue drogada contra su voluntad por contacto (inyección, ‘needle spiking’) o exposición directa, con información basada en fuentes verificables:

Aparición repentina de una marca, mancha roja o moretón pequeño en la piel: un pinchazo podría dejar un punto visible, especialmente en brazos o piernas, aunque a veces la marca es difícil de ver.

Somnolencia, fatiga extrema o debilidad que aparece de forma abrupta, incluso si no se ha ingerido alcohol ni sustancias estimulantes previamente.

Confusión, desorientación espacial o temporal: no saber dónde estás, dificultad para mantener el equilibrio, problemas para coordinar movimientos o dificultad para hablar con claridad.

Náuseas, vómitos o malestar gastrointestinal sin que la causa sea obvia.

Pérdida de memoria parcial o amnesia sobre lo que pasó recientemente, dificultad para recordar cómo llegaste al lugar, quiénes le acompañaban o lo ocurrido en los momentos previos al incidente.

Cambios en la visión como visión borrosa, manchas, dificultad para enfocar.

