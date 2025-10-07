En la madrugada de este martes 7 de octubre se informó sobre la liberación de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes estaban en poder de las autoridades israelíes luego de que fueran interceptadas en una embarcación que llevaba ayuda a Gaza.

Las connacionales hacían parte de la Flotilla Global Sumund que no logró cumplir su misión. De acuerdo con la Cancillería de Colombia, las jóvenes se encuentran aún en territorio israelí, pero se encuentran en compañía del cónsul Carlos Piñeros.

Según el comunicado de la entidad, una de ellas solicitó traslado hacia Colombia, mientras la otra quiere permanecer en Líbano. Las colombianas reciben atención médica y chequeos para determinar su estado de salud.

#Atención 🚨 | La Canciller Rosa Villavicencio (@ryvillavicencio) informa que las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron liberadas en Israel y se encuentran acompañadas por el Cónsul en Tel Aviv, Carlos Enrique Piñeros Torres, quien supervisa sus chequeos médicos y… pic.twitter.com/9DDNde8axF — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 7, 2025

#Noticia | Colombianas liberadas tras detención en la Flotilla Global “Sumud” reciben acompañamiento consular 👇 pic.twitter.com/oPSIVDX93M — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 7, 2025

