Desde el primero de octubre, estas dos colombianas fueron detenidas en el agua, cuando miembros de las fuerzas militares de Israel abordaron las embarcaciones y no permitieron que la ayuda humanitaria llegara a buen destino.

En su momento se supo que las dos jóvenes y el resto de detenidos fueron enviados a la prisión de Saharonim, en el desierto de Neguev. Durante varios días, diferentes emisarios de todos los países del mundo que tenían alguna persona recluida allí estuvieron movilizándose por esa zona, entre ellos Colombia. Finalmente, este lunes, el ministro del interior Armando Benedetti confirmó que las dos jóvenes fueron liberadas.

“Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, puntualizó en su cuenta de X.

Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 6, 2025

Todavía no está muy claro cómo será el proceso de deportación de estas dos jóvenes. Una de ellas vive en el exterior, luego de que tuviera que vivir en el exilio desde el 2021, mientras que la otra sí vive en Colombia, específicamente en el Valle del Cauca.

Las colombianas serán enviadas en un vuelo vigiladas por las deportaciones y salen de Israel luego de firma un procedimiento por haber entrado al país, pero desde ese territorio no han dado mayor información.

Según RTVC, las dos colombianas que participaban de este acto serán liberadas este martes, sobre las 2:30 p. m., pero aún no se sabe cuál será el destino que tomarán.

Colombianas detenidas por Israel no estaban en buenas condiciones

El pasado viernes, una delegación que estuvo visitando a las colombianas detectó que estas jóvenes, así como los otros 400 detenidos por Israel, la estaban pasando mal.

Según informaron, las activistas presentaban malas condiciones, pues no habían tenido acceso al agua ni alimentación en 48 horas. En ese momento, también habían señalado que las colombianas aceptaron las condiciones de deportación.

Y es que la prisión en la que estaban está ubicada en una zona de un calor intenso y de clima fuerte, lo que también hacía que su estancia allí no fuera nada agradable.

