La crisis humanitaria que rodea a la Flotilla Global Sumud golpeó directamente a Colombia. Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, dos connacionales retenidas por la Armada israelí en aguas internacionales, alertaron sobre la gravedad de su situación, luego de una visita consular adelantada este 3 de octubre en Tel Aviv.

(Vea también: “Secuestro”: osado mensaje oficial del Gobierno por detención de colombianas en Israel)

Las jóvenes aseguraron que no han recibido alimentación en las últimas 48 horas, que el acceso a agua potable es limitado y que han sido sometidas a procedimientos que vulneraron su dignidad y su estado físico. El testimonio, recogido por la Cancillería, encendió las alarmas sobre las condiciones en que permanecen bajo custodia.

Cómo están las colombianas retenidas en Israel

Frente a esta situación, el Gobierno colombiano elevó una exigencia directa a Israel: garantizar comida, agua y respeto a los derechos humanos de las connacionales mientras se cumple el proceso de deportación. Dicho trámite ya fue firmado por ellas y, según se advirtió, deberá completarse en un plazo máximo de 72 horas.

“Durante la visita, las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”, expuso la Cancillería.

La Cancillería afirmó que mantiene contacto permanente con las familias y que no permitirá que el caso quede en la opacidad. Además, subrayó la coordinación con otros países latinoamericanos cuyos ciudadanos también fueron detenidos durante la operación contra la flotilla humanitaria.

En un tono más contundente, el Gobierno reiteró su condena al genocidio en Gaza y denunció la captura de un barco civil en aguas internacionales como una acción que desconoce las normas del derecho internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.