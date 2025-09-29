En la mañana de este 29 de septiembre, Jaramillo habló con Blu Radio acerca de las recientes palabras de Gustavo Petro en la ONU, la pérdida de visa del presidente y del genocidio en Gaza.

En un momento, el diálogo subió de tono cuando Ospina preguntó por la percepción que muchos tienen acerca de un Petro que está más dedicado a hablar de Gaza que de los numerosos problemas de Colombia.

“Ese es un dilema que tú te inventaste, que interesa más Gaza que Colombia. Samper dijo que había genocidio en Ruanda, Pastrana dijo que había limpieza étnica en Kosovo. Lo de Gaza no le quita margen de maniobra al Gobierno como para atender lo interno. Es un deber denunciar lo que pasa en Gaza. Que muchos estados no hayan querido hacerlo, no quiere decir que estemos equivocados”, señaló Jaramillo.

Allí, Ospina le preguntó a Jaramillo si estaba bien que Petro haya querido inadmitir en su momento a funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. a Colombia. Jaramillo le contrapreguntó si cree que es bueno que funcionarios de esa entidad hayan acusado a Petro de estar vinculado con el crimen de Miguel Uribe Turbay.

Allí, Jaramillo preguntó: “¿Eso esta bien?”.

A lo que Ospina dijo: “Yo no soy el entrevistado, por eso le pregunto a usted”.

Jaramillo añadió que una entrevista es una conversación y no un interrogatorio. Luego, el tono escaló. Jaramillo defendió a ultranza a Petro y Ospina le dijo que entiende que está en una posición difícil al tener que defender las palabras de Petro.

Ospina le dijo a Jaramillo que no manipulara la entrevista. Aunque el tono se elevó, hacia el final ya se habían calmado los ánimos y Jaramillo cerró diciendo que el Gobierno no tiene nada contra Israel o Estados Unidos, pero que seguirá rechazando el genocidio.

