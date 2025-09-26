Juliana Guerrero, de 23 años y oriunda de Valledupar, empezó a sonar en agosto como candidata para viceministra de juventudes a través de una plataforma digital de la presidencia, pero de inmediato aparecieron cuestionamientos, pues en ese momento no contaba con un título profesional.

Días después, la joven apareció con un diploma de contadora emitido por la Fundación San José, pero se destaparon irregularidades en el proceso, porque ella no presentó las Pruebas Saber.

Por esta razón, la congresista Jennifer Pedraza cuestionó la pertinencia de su postulación, señalando la cercanía de la joven con el presidente Petro y su activismo estudiantil, factores que, a su juicio, intensificaron la polémica en torno a su candidatura.

Gobierno Petro retiró hoja de Vida de Juliana Guerrero

Frente a esta el Gobierno Nacional decidió en las últimas horas retirar de la contienda por el Viceministerio de las Juventudes a Guerrero, decisión que provoca controversia, según informó Blu Radio.

La medida se adoptó luego de que la Fundación Universitaria San José anunciara la suspensión del título profesional, debido a que no cumplió con requisitos esenciales para su graduación.

Una vez se conoció esta información, la hoja de vida de Guerrero desapareció de la plataforma oficial de postulaciones de la página de la Presidencia, de acuerdo con la emisora, lo que imposibilita que continúe en su aspiración.

El episodio divide opiniones en la opinión pública. Un sector considera que los errores de Guerrero no deberían opacar su trayectoria de activismo y su vínculo con la juventud. Otro sostiene que casos como este ponen en duda el valor de la formación académica y afectan la transparencia política.

