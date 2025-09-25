El hecho que Juliana Guerrero se haya quedado sin el título profesional, decisión tomada por la misma Fundación Universitaria San José, fue motivo de aprobación por muchos colombianos que veían como injusto que se le reconociera la carrera en medio de tantos dudas sobre su homologación y la presentación de otra serie de documentos y exámenes obligatorios para poseer el diploma de pregrado.

Pues bien, Juan David Bazzani, abogado de esa institución, en entrevista con Noticias Caracol, aclaró las razones de la anulación del título de contadora pública de la funcionaria que fue considerada para el puesto de viceministra de la Juventud, pero que empezó a caerse debido a las denuncias de la representante Jennifer Pedraza, las cuales ventilaron una enorme cantidad de irregularidades.

No obstante, pocos se percataron que Juliana Guerrero no perderá del todo su pregrado, ya que, frente a la pregunta sobre si ella puede recuperar el título si presenta la prueba Saber Pro, Bazzani le confirmó a ese medio que eso es correcto. Es decir, una vez que Guerrero presente ese examen de Estado, será reconocida como contadora pública de la Fundación Universitaria San José.

¿Cuánto pagó por semestre Juliana Guerrero en la Fundación Universitaria San José?

El interés público sobre la trayectoria académica de Juliana Guerrero ha revelado el costo del semestre en la Fundación Universitaria San José, la institución donde habría cursado la carrera de Contaduría Pública. Según la información disponible en la página web de la universidad, el valor reportado por semestre es de 4’142.567 pesos.

Esta cifra ha captado la atención debido a su relativa asequibilidad en el panorama de la educación superior colombiana, siendo un precio considerablemente más bajo que el de muchas otras universidades. Este factor podría, en parte, explicar la popularidad de la institución.

Aunque el bajo costo del semestre es un dato relevante para entender el contexto de la institución, la atención de la opinión pública y los medios se concentra en las alegaciones y la verificación de la culminación de su carrera y el proceso de graduación. El costo es meramente un detalle informativo dentro de una investigación mucho más amplia sobre la legitimidad de su trayectoria académica.

¿La Fundación Universitaria San José es legal?

La Fundación Universitaria San José (FUSJ) opera bajo un marco completamente legal y cuenta con el pleno reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia. Este estatus se fundamenta en su registro oficial y en el cumplimiento de las políticas institucionales y académicas exigidas por la ley, lo que le permite ofrecer programas de educación superior y otorgar títulos en el país. El registro ante el MEN es la prueba irrefutable de que la institución cumple con los estándares de calidad y las normativas que regulan la educación superior, asegurando su capacidad para operar legítimamente dentro del sistema educativo colombiano.

Pese a su reconocimiento legal, la institución se encuentra actualmente en el centro de significativas controversias e investigaciones. La institución enfrenta indagaciones formales por parte del Ministerio de Educación Nacional y acciones legales derivadas de la presunta expedición irregular de títulos académicos. Estas irregularidades han puesto en entredicho la transparencia de ciertos procesos administrativos y académicos, generando un clima de incertidumbre para la comunidad universitaria.

