El reciente nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud ha puesto bajo escrutinio su trayectoria académica. Se ha revelado que la funcionaria obtuvo su título de contadora pública de la Fundación Universitaria San José (Bogotá), una institución que ha sido objeto de debate público por cuenta de la funcionaria.

A esto se suma la controversia sobre si la viceministra presentó o no el examen de Estado Saber Pro, requisito que, según las normativas, es fundamental para la certificación de un pregrado. Esta situación ha causado un debate sobre la calidad de la educación superior en el país y los estándares académicos que deben cumplir los funcionarios públicos.

El costo del semestre en la Fundación Universitaria San José, donde estudió la viceministra Guerrero, se ha hecho público, despertando interés en su asequibilidad. El valor de 4’142.567 pesos por semestre, según datos de la página web de la institución. Este precio relativamente bajo, en comparación con otras universidades, podría explicar en parte su popularidad. Sin embargo, la atención no se centra en el costo, sino en todos los hechos que rodean la obtención del titulo por parte de viceministra.

¿Qué dijo la Fundación Universitaria San José sobre el título universitario de Juliana Guerrero?

Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, defendió el proceso académico de Juliana Guerrero ante los cuestionamientos sobre su título, aunque admitió una omisión administrativa que está siendo investigada. En una entrevista con Blu Radio, Pareja explicó que Guerrero pudo completar su carrera en 18 meses gracias a la convalidación de estudios previos del Sena y otra universidad.

Este proceso se amparó en el modelo de ciclos propedéuticos de la institución, que permitió a la funcionaria completar el equivalente a nueve semestres. Pese a esta defensa, Pareja reconoció que una falla en el proceso de titulación es posible y que se buscarán responsabilidades internas.

Ante las dudas sobre la validez del título de Juliana Guerrero, la Fundación Universitaria San José ha planteado la posibilidad de revocarlo si se confirma la omisión en el proceso de grado. El representante legal de la institución, Francisco Pareja, indicó que el error, si bien no afecta el plan de estudios cursado por Guerrero, estaría relacionado con la ausencia de una prueba obligatoria. Pareja fue enfático en que la universidad está dispuesta a retirar el título una vez que la funcionaria presente las pruebas correspondientes, dejando claro que el centro educativo no tendrá inconveniente en hacerlo. Además, sostuvo que ya han solicitado una revisión al Ministerio de Educación y al Icfes para verificar la situación.

