El concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido popularmente como ‘Fuchi’ y elegido por el partido Colombia Renaciente, vuelve a estar en el centro de la controversia.

Esta vez, no solo por su papel como vocero y organizador de las recientes protestas de conductores en la ciudad, sino por una serie de presuntas irregularidades en su historial de tránsito y en la propiedad de varios vehículos.

Y es que este martes 16 de septiembre, durante la jornada de protestas, ‘Fuchi’ se convirtió en uno de los líderes más visibles del movimiento, por lo que la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria para determinar si su conducta, al promover y liderar la movilización, vulneró normas del servicio público o del orden público.

Pero lo que inicialmente parecía un episodio más de confrontación política se convirtió en un caso con múltiples aristas. De acuerdo con El Tiempo, hay denuncias según las cuales el concejal habría conducido vehículos sin contar con la licencia adecuada y una de sus motocicletas no tendría vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), requisito indispensable para circular en Colombia.

El periódico recogió que Forero Castelblanco tiene registrados a su nombre cuatro vehículos: un Audi A3, una camioneta Ford F-150 y dos motocicletas. Sin embargo, su licencia para conducir automóviles, categoría B1, está vencida desde el 9 de septiembre de 2024; actualmente, el cabildante solo contaría con una licencia tipo A2 para motos.

A pesar de esta restricción, un video fechado en diciembre de 2024 —anexado a las denuncias y mencionado en El Tiempo— lo muestra conduciendo su camioneta, lo que reforzaría la hipótesis de que sí maneja carros sin licencia vigente.

Pero las denuncias también señalan que desde marzo de 2024 una de las motocicletas del concejal no tendría Soat vigente. Este seguro es obligatorio para todos los vehículos y su ausencia implica sanciones económicas e incluso la inmovilización del automotor.

Además, El Tiempo informó que el historial de infracciones de tránsito del concejal incluye al menos una multa reciente por exceso de velocidad, lo que amplía el foco de atención sobre su conducta al volante.

¿Por qué la Procuraduría investiga al concejal ‘Fuchi’?

Paralelamente a las denuncias sobre su historial de tránsito, la Procuraduría también investiga a Julián Forero por su papel en las protestas del 16 de septiembre. Uno de los elementos clave es el testimonio del periodista José Camilo Castiblanco, de Citytv, quien denunció haber sido víctima de agresión verbal por parte del cabildante cuando le preguntó por estas acusaciones.

Ante el video que está circulando en redes sociales quiero aclarar que: El día de hoy, en la mañana, le realicé una pregunta al concejal Julián Forero “Fuchi” acerca de unos videos en los que presuntamente se le ve realizando malas conductas en la vía. Abro hilo. 🧵 pic.twitter.com/IUA6nWB4gq — Camilo Castiblanco (@12Camilo09) September 16, 2025

La entidad de control disciplinario está recopilando videos, publicaciones en redes y testimonios para establecer si el concejal incurrió en faltas disciplinarias, tanto por liderar las manifestaciones como por su comportamiento hacia la prensa.

En declaraciones a Citytv, Forero Castelblanco negó haber manejado los vehículos señalados y aseguró que él se moviliza exclusivamente en moto. También argumentó que el hecho de figurar como propietario de ciertos carros no significa que sea él quien los conduce.

