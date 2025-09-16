A los graves incidentes de movilidad en Bogotá y las protestas de conductores de este martes 16 de septiembre, se le sumó un engorroso episodio que se vivió durante esas manifestaciones.

Uno de los protagonistas fue un reconocido concejal, que provocó un momento de tensión con un periodista de Citytv en una situación que, de hecho, estaba por fuera del contexto de los bloqueos.

Video de cruce entre periodista de Citytv con concejal Fuchi en protesta

En un video que se ha viralizado, es posible escuchar a Edinson Julián Forero, concejal de Bogotá conocido como ‘Fuchi’ y líder de la protesta de moteros en la capital colombiana, referirse a un tema personal relacionado a un vehículo suyo.

“Le puedo dar con hechos y evidencias que no tengo licencia de conducción”, afirmó en referencia a una camioneta Ford Raptor, sobre la que afirma que se ha difundido información falsa en su contra.

Allí estaba el periodista José Camilo Castiblanco, de Citytv, en medio del cubrimiento de la manifestación. La tensión arrancó cuando el reportero se retiró y el concejal lanzó un duro señalamiento.

“Así que ahí públicamente hago responsable a este señor por las mentiras que está diciendo”, indicó ‘Fuchi’, que se le cruzó en el camino al comunicador y con tono retador lo confrontó.

“Venga, amigo, pero no le dé miedo. No le dé miedo. No le dé miedo. Usted fue el que me entrevistó. Usted fue el que me entrevistó. Yo no se lo pregunté. Ah, ¿bueno? Dile a la cara de la gente que (…) y con todo el respeto, usted no tiene ningún derecho a lanzarme juicios y acusaciones falsas por medio de su canal”, afirmó.

El periodista de Citytv le respondió que él estaba en la manifestación para hacerle preguntas y le pidió respeto ante la evidente situación, en la que el concejal estaba rodeado de adeptos suyos. Eso no lo detuvo en sus afirmaciones.

“Usted es un mentiroso. Salió en Sin Citytv. Fue su culpa, porque usted es un mentiroso, señor. Usted es un mentiroso que está buscando cómo criminalizar mi trabajo. (…) ¿Sí ven que suben? Suben con mentiras a querer dañar mi imagen con mentiras”, insistió.

En un episodio de evidente incomodidad en la que el reportero salió en medio de abucheos por parte de los presentes, el concejal ‘Fuchi’ se refirió de nuevo al vehículo, en un tema aparte al consultado sobre la protesta que lideró.

“Yo no manejo mi camioneta. Tengo muchos conductores. Yo manejo moto. Y salen a las redes a decir que es del concejal. Es completamente falso, una mentira. Así quieren cochinar mi trabajo. Para eso se prestan los medios que presuntamente pueden ser enviados por el alcalde Carlos Fernando”, sentenció.

Las reacciones en contra del comportamiento del concejal fueron contundentes y el periodista Manuel Salazar, que replicó el video del momento, dejó un mensaje directo.

“Mi solidaridad con el reportero de @Citytv ante la manera como el concejal ‘Fuchi’ lo ataca en medio de la protesta poniendo en riesgo al periodista, inadmisible, el comunicador cumple su labor, un concejal de la ciudad debe por lo menos tener mesura , muy mal”, indicó.

¿Por qué fue protesta de conductores en Bogotá?

Una de las razones para la protesta de conductores en Bogotá fue el descontento con la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, específicamente con la Secretaría de Movilidad. Los moteros acusaron que hay un exceso de comparendos, multas y procedimientos que consideran injustos o hechos “caja registradora” para el Distrito.

También cuestionaron el mal estado de la malla vial: huecos y falta de mantenimiento en las calles que ponen en riesgo su seguridad. Además, reclaman abusos por parte de agentes de tránsito: procedimientos que consideran arbitrarios en inmovilización de motos, remociones de vehículos a patios, donde según ellos hay falta de transparencia sobre el uso de esos patios y las grúas.

Una modalidad particular de la protesta fue simbólica: en algunos puntos los motociclistas tiraron cascos en la vía, usaron los cascos para bloquear calles cerca de patios de vehículos inmovilizados, como señal de protesta. Sacar los cascos ha sido una forma de mostrar su molestia por lo que sienten como un trato injusto.

¿Quién es el concejal ‘Fuchi’?

El concejal conocido como ‘Fuchi’ es Edinson Julián Forero, líder del gremio de motociclistas en Bogotá, quien se hizo popular por su activismo en temas de movilidad, derechos de los motociclistas y críticas a la gestión del tránsito en la ciudad.

“Fuchi” fue elegido concejal de Bogotá en las elecciones de octubre de 2023 con la mayor votación de la ciudad, al obtener alrededor de 69.000 votos. Representa al movimiento político llamado ‘Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada de Bogotá’.

Su discurso suele centrarse en los problemas del gremio motero, los conductores de motocicleta, las fallas en la infraestructura vial, la señalización y aplicabilidad de las reglas de tránsito.

También ha protagonizado varios altercados mediáticos con autoridades de tránsito y la Policía por situaciones en las que denuncia lo que considera abusos, detenciones irregulares, o procedimientos incorrectos en operativos contra motociclistas.

Entre los casos más sonados, ‘Fuchi’ ha sido denunciado por la Procuraduría General de la Nación por su comportamiento en un episodio en el que se presentó un procedimiento policial en el que le exigieron una requisa; él denunció que le quitaron las llaves de la moto, que lo trataron con irrespeto y hasta se le acusó de amenazas hacia los policías.

También ha tenido enfrentamientos verbales públicos en los que ha utilizado expresiones como “usted no sabe a quién paró”, lo cual provocó críticas y controversias en medios de comunicación.

Además de su rol como concejal, ‘Fuchi’ tiene presencia considerable en redes sociales y es visto como vocero de los motociclistas en Bogotá, en muchos casos recogiendo denuncias de conductores sobre seguridad vial, mal estado de calles, fotomultas y la actuación de agentes de tránsito.

