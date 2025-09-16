El nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud ha causado un intenso debate, no solo por su perfil, sino también por el salario que devengará, ya que es una cifra que, según algunas estimaciones, triplica el ingreso promedio de muchos profesionales en el país, ha suscitado críticas en un contexto donde la asignación de recursos públicos es objeto de constante escrutinio. La polémica se intensifica al considerar que el salario es una de las compensaciones más altas dentro del escalafón de los servidores públicos de alto rango, lo que contrasta fuertemente con las condiciones económicas de la mayoría de los jóvenes que, precisamente, la viceministra está llamada a representar.

A la controversia salarial se suma la validez del título universitario de contadora pública de la funcionaria. Según la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, el título otorgado por la Fundación Universitaria San José es cuestionable, ya que aparentemente Guerrero no habría presentado la prueba Saber Pro, un requisito legalmente obligatorio para la obtención del diploma profesional en Colombia. Esta situación pone en tela de juicio los méritos académicos que respaldan su designación para un cargo de tan alta responsabilidad y, además, levanta serias dudas sobre la rigurosidad de los procesos de selección para cargos en el gobierno.

Juliana Guerrero ganará un sueldo de 14’901.081 pesos mensuales, de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación. Ahora bien, esta cifra corresponde para el viceministro de cualquier cartera y se desglosa de la siguiente manera:

Asignación básica: 5’364.396 pesos.

​Gastos de representación: 9’536.685 pesos.

Toral: 14’901.081 pesos.

Ahora bien, si se compara ese sueldo con el que devenga un ingeniero de sistemas que llega a ganar cerca de 5’000.000 de pesos mensuales, se observa claramente que alcanza a triplicar ese número.

¿Qué es un viceministro en Colombia?

El viceministro en Colombia desempeña un papel crucial como mano derecha del ministro, asumiendo funciones de representación y dirección. Actúa como delegado del jefe de cartera en diversos comités, consejos y juntas directivas, asegurando la continuidad y la coherencia en la toma de decisiones. Esta delegación no es solo una formalidad, sino una responsabilidad significativa que le permite al viceministro participar activamente en la dirección estratégica y operativa de la entidad, según aclara la página del Ministerio de Hacienda.

Además de sus funciones de representación, es responsable de supervisar y dirigir la preparación de informes detallados sobre las actividades del ministerio. Estos documentos son de vital importancia, ya que se presentan al Presidente de la República y a otras entidades y organismos relevantes. La elaboración de estos informes es una tarea clave, ya que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas de la cartera.

¿Quién nombra a los viceministros en Colombia?

