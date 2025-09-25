El hijo de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ y considerado uno de los mayores contrabandistas del país, fue capturado en Cartagena tras ser señalado de atacar con un arma blanca a su esposa.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 23 de septiembre, alrededor de las 2 p. m., durante una fuerte discusión en la vivienda de la pareja. Según versiones preliminares, tras agredir a su esposa, Juan Diego Marín Franco también se habría autolesionado, detalla El Universal.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Serena del Mar, donde la mujer permanece en estado grave en cuidados intensivos, mientras que el presunto agresor recibió atención médica inicial, añadió ese diario.

Posteriormente, unidades de la Policía Metropolitana y el CTI de la Fiscalía realizaron las indagaciones correspondientes y procedieron a dejar bajo custodia a Marín Franco, quien fue conducido a la URI de la Fiscalía en el barrio Canapote. Allí permanece detenido a la espera de su judicialización.

Se prevé que en el transcurso del jueves 25 de septiembre sea presentado ante un juez de Control de Garantías para las audiencias preliminares, que incluyen la legalización de la captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, añadió ese medio.

Por ahora, la investigación se adelanta bajo el delito de lesiones personales en contra del hijo del polémico ‘Papá Pitufo’.

