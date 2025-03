Luego de unas semanas, el Tribunal de Apelación de Oporto (TRP) autorizó la extradición de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, a Colombia, un trámite con el que se le daría vía libre a la llegada de este señalado contrabandista al país, aunque aún quedan temas por definir.

Según Blu Radio, el tribunal refutó los argumentos con los que Marín estaba buscando no ser extraditado, aunque, aseguran en Caracol Radio, la Cancillería aún está pendiente de que Portugal defina si le será o no aceptada la solicitud de asilo. Además, en Noticias Caracol informaron que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no tienen una notificación oficial de la decisión sobre la extradición.

Cabe resaltar que el también llamado zar del contrabando había solicitado asilo, señalando persecución política y riesgo para su vida, lo que provoca que las autoridades portuguesas aún no emitan la orden de extradición.

En Blu señalaron que las autoridades colombianas están a la espera de esa solicitud de asilo que puede tardar un par de meses, pues cabe recordar que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, había señalado que el proceso podía tardar entre 80 y 100 días.

En Colombia, a Marín lo esperan la justicia para que responda por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y otros relacionados con la corrupción y contrabando.

Además, su presencia en Colombia podría facilitar la información sobre los supuestos intentos de filtración con dineros productos del contrabando a la campaña del presidente Gustavo Petro.

