Los escándalos que le han estallado al presidente Gustavo Petro se podrían situar en dos escenarios: los relacionados con su campaña y los vinculados a su ejercicio como jefe de Estado. Entre los primeros están el de su hijo Nicolás Petro (investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito), el de su hermano Juan Fernando Petro (que visitó en cárceles a capos de bandas criminales para mover la idea de “paz total”), el de Armando Benedetti (que en agarrón con Laura Sarabia dijo que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña) y el de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, que, por caricaturesco que parezca, podría ser el que marque de manera definitiva al mandatario.

(Le interesa: Destapan audios de ‘Papá Pitufo’, a quien vinculan con la campaña Petro presidente)

A estos escándalos se suman los relacionados con Petro en ejercicio de la presidencia, como el de Laura Sarabia, que cuando fue su secretaria privada, por el extravío de un dinero en su casa, usó recursos del Estado para someter al polígrafo a su niñera Marelbys Meza y chuzar a Fabiola Perea, otra empleada suya; o el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucra a por lo menos siete altos funcionarios del Gobierno (entre ellos, cuatro ministros), cinco funcionarios de rango medio y nueve congresistas (incluso, los expresidentes de Senado y Cámara), todos relacionados con la posible pago de multimillonarios sobornos a cambio de votos en el Congreso para favorecer proyectos del Gobierno.

Sin embargo, un escándalo como el de la UNGRD, por ejemplo, no perduraría en el tiempo como el de alias ‘Papá Pitufo’. Hay, en principio, varias razones fácticas para eso, como el hecho de que lo de la UNGRD no explotó en el entorno inmediato del presidente Petro. Involucra a su Gobierno, pero su figura no está directamente relacionada. En el caso de alias ‘Papá Pitufo’, en cambio, este personaje rondó en la campaña política al hoy jefe de Estado, tuvo contacto con el candidato, entregó un dinero (500 millones de pesos) que después fue devuelto, y hasta puso un avión que el presidente admitió haber usado, aunque aseguró que no sabía que era del también conocido como ‘zar del contrabando’.

Qué dijo Gustavo Petro sobre ‘Papá Pitufo’

El jefe de Estado dio explicaciones en ‘Vida’, el periódico de su Gobierno. Sobre el uso del avión dijo que cuando empezó a “sonar en las encuestas, muy lejos” de sus competidores, “despertó en este sujeto el afán” de estudiarlo, de encontrarlo y tratar de comprarlo. “No lo conocía. […] He venido recogiendo datos que me puedan acercar a una idea de lo que significa este delincuente”. Y agregó: “El primer contacto lo estableció él poniéndome una trampa en un viaje a Cali. […] Tenía una reunión de campaña en Buenaventura, pero caía una lluvia torrencial. Alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en cuanto escampara, y un compañero del Valle aseguró que podía conseguir una”.

En la misma entrevista para el medio oficial, el mandatario dijo sobre Xavier Vendrell, español que recibió los 500 millones de pesos de alias ‘Papá Pitufo’, que “cometió el error de ir, no a la casa de él, […] sino una casa cerca a Chía y ahí le entregaron dinero en efectivo”. Para Petro, su asesor Vendrell —que por una de esas extrañas coincidencias tiene el mismo origen catalán de Patufet, personaje del folclor de Cataluña que sirve de base para el nombre en español de los pitufos—, cayó porque “no conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue muy ignorante”.

Este martes, durante la transmisión del mando al nuevo director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, el presidente Petro se volvió a referir a alias ‘Papá Pitufo’: “Pero qué saco yo con la extradición del ‘Pitufo’ si aquí se está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá. Pues lo van a dejar libre en la Fiscalía. Después de 38 años de delinquir y sobornar políticos del alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia”.

Pero más allá de la versión del jefe de Estado en la que descalifica y achaca toda la responsabilidad a Vendrell, la figura de alias ‘Papá Pitufo’ se sigue extendiendo como sombra sobre diferentes entidades del Gobierno, empezando por la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía, los juzgados, los ministerios, los puertos y hasta la Presidencia, según el mismo mandatario. Y se proyecta como la impronta por la que se podría identificar en el futuro la administración del presidente Petro, por encima de los otros escándalos que afectan al Gobierno Nacional con iguales o superiores ribetes de gravedad. Además de las razones objetivas para ello, hay otras que hacen destacar el caso de alias ‘Papá Pitufo’.

Por qué escándalo de ‘Papá Pitufo’ será el más recordado

La sonoridad de la denominación ‘Papá Pitufo’ y su fuerte arraigo en el imaginario de los colombianos podría llevar a que, en el futuro, cuando se hable de escándalos, la administración de Petro se asocie de inmediato con el personaje de la historieta cómico-fantasiosa. Ese apodo —en apariencia chistoso— de Marín Buitrago es, para colmo de males del Gobierno, de los que se recuerdan con facilidad. No es como la impronunciable UNGRD, por ejemplo, que no les dice mucho a quienes lo escuchan, porque no tiene un solo rostro definido, salvo por las figuras de sus artífices, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Los otros escándalos en los que están envueltos el presidente Petro y su Gobierno también tienen rostros (Nicolás Petro, Armando Benedetti, Laura Sarabia…), pero no cuentan con un correlato en el mundo de la fantasía, como es el caso de los pitufos, que incluso les dicen algo a los niños. O, al contrario: el personaje de la historieta tiene ahora un rostro humano en Colombia, el de Marín Buitrago, y ocurre justo cunado avanza la campaña publicitaria que promociona la película de los personajes azules que se estrenará a mediados de julio próximo.

En conclusión, la diferencia entre el escándalo de alias ‘Papá Pitufo’ y los otros es que este nombre tiene tras de sí un relato (el del universo de la historieta). Bien lo explica Yuval Noah Harari en su más reciente libro, ‘Nexus’, donde aclara que “lo que hace que podamos recordar poemas épicos y series televisivas de gran extensión es que la memoria humana a largo plazo está particularmente adaptada a la retención de relatos”. También cita a Kendall Haven, para quien “la mente humana […] emplea los relatos y la arquitectura del relato como hoja de ruta principal […]. La vida es como un relato porque pensamos en términos de relatos”. Y concluye que los relatos son un vehículo muy eficiente “para comunicar información factual, conceptual, emocional y tácita”.

Lee También

En principio, del relato que conforma el universo de la historieta, el ‘zar del contrabando’ tiene el apodo del ‘Papá Pitufo’ (no se sabe si se lo puso él mismo, los integrantes de su organización o, como ocurre muchas veces, las autoridades), pues encarna la simple condición de jefe, pero no la naturaleza paternal del personaje de ficción, ni su condición altruista y desprendida por la que siempre está dispuesto a ayudar a cualquiera, ya sea pitufo o humano, y mucho menos su autoridad para ser garante del cumplimiento de las reglas de la comunidad de enanos azules.

Marín Buitrago también es el ‘Papá Pitufo’ por su sabiduría, en este caso negativa, porque debe ser el que más sabe de pitufear, actividad que, como recogen el Diccionario del Español Actual y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafolat), es una forma de lavado de dinero que consiste en dividir grandes sumas de dinero en montos más pequeños para evitar que las autoridades fiscales detecten operaciones bancarias sospechosas. Con otras palabras, es una de las vías de lavado de dinero que implica una compleja trama de operaciones bancarias, con predominancia en las microfinanzas.

De hecho, pitufeando fue como el ‘zar del contrabando’ habría intentado inyectar recursos a la campaña de Petro, a través de pequeños montos (las sumas las minimiza, empequeñece o vuelve enanas como los pitufos), empezando por los 500 millones de pesos que le entregó a Vendrell. La revista Cambio publicó que, de acuerdo con un informante de Augusto Rodríguez, antes asesor de Petro y hoy director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), esos 500 millones de pesos “eran la cuota inicial de un aporte de 3.000 millones que llegarían a la campaña”, algo que no se concretó porque saltaron las alarmas.

‘Papá Pitufo’, pues, ahora en Colombia es correferente del personaje cómico-fantástico y de la persona señalada por el presidente Petro como “delincuente” (cuya dimensión real y magnitud de sus alcances no se conocen plenamente) y por eso se perfila como el epítome o compendio de todos los escándalos que sacuden al Gobierno Nacional. En la mente de los colombianos podrá ocupar el primer lugar de la fila, seguido por otras figuras reales que apenas parecerán de reparto: Nicolás Petro, Armando Benedetti, Laura Sarabia…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.