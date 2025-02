Por: El Espectador

Luego de que al menos cinco miembros del Ejecutivo le reclamaran al presidente Gustavo Petro por el regreso de Armando Benedetti al Gobierno, una nueva denuncia cayó sobre los hombros del polémico funcionario.

Se trata de un recurso instaurado ante el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por parte de la Red de Veedurías de Colombia, con el cual pide que se investigue si Benedetti utilizó recursos del contrabando para financiar la campaña Petro Presidente de 2022, dinero que provendría de negocios de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo‘, hoy detenido en Portugal.

La denuncia tiene sus bases en la intervención de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante el congestionado Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, que fue transmitido en televisión.

Según Rodríguez, “el señor Benedetti no ha sido condenado, pero no significa que, como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar”.

Esas palabras fueron suficientes para que la Red de Veedurías de Colombia, representada por el abogado Pablo Bustos, instaurara la denuncia contra el recién nombrado jefe de gabinete. “Se formula por reiterada solicitud ciudadana a efecto de determinar judicialmente si hubo o no la posible financiación ilegal de la campaña presidencial del primer mandatario Gustavo Petro por parte de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, por cuenta de gestiones adelantadas de Armando Benedetti”, se puede leer en el documento allegado a la Fiscalía. Para Bustos, representante de la red, la eventual extradición de Marín, también conocido como El Zar del Contrabando, podría ser una estrategia para que pueda gozar de los beneficios de la ley colombiana por sus supuestos aportes a la campaña electoral.

La denuncia advierte que “es público, y extremadamente coincidente, el especial interés del Gobierno por traer en extradición a Colombia a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, a donde muchos de los privados de la libertad en el exterior pretenden regresar por las altamente condiciones de privación de libertad”. Para el abogado Bustos, Benedetti y Marín Buitrago habrían “intentado aportar recursos económicos ilegales a la campaña presidencial, con lo cual podría estar configurándose delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”.

¿Qué falta para que Marín Buitrago sea extraditado a Colombia?

El escenario de extradición para El Zar del Contrabando es, por ahora, de incertidumbre. Si bien el Ministerio de Justicia de Portugal, en cabeza de Rita Alarcão, autorizó la solicitud de extradición que hizo el gobierno de Colombia contra el contrabandista, aún está pendiente un trámite judicial para que se materialice del todo esa solicitud: el concepto del Supremo Tribunal de Justicia de ese país. El conducto regular en Portugal indica que, tras el aval del Ministerio para la extradición, ese beneplácito debe pasar a revisión del tribunal para luego ser aceptado y, así, Marín podría regresar al país.

El pasado 4 de febrero, la Fiscalía emitió medida de aseguramiento en contra de Marín Buitrago, pese a que se encuentra detenido en Portugal desde inicios de diciembre de 2024. Ese trámite se dio luego de que el contrabandista fuera imputado en contumacia (es decir, estando fuera de Colombia, pero notificado de su situación judicial) por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Según dio a conocer el ente investigador, se presentaron argumentos y pruebas ante el Juzgado 48 de Garantías de Bogotá que darían cuenta de que Marín Buitrago habría liderado durante años una red delincuencial dedicada a ingresar mercancía de contrabando en diversos puertos del país, principalmente en Buenaventura.

Ante el juzgado, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción mostró evidencia de cómo Papá Pitufo, al parecer, auspiciaba la entrada de mercancía ilegal de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por las terminales marítimas de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar). “Dispuso de diferentes sumas de dinero para sobornar a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y lograr que los cargamentos de contrabando superaran todos los filtros”, señaló el ente investigador. La Fiscalía expuso evidencia de cómo Marín Buitrago participó en al menos cuatro reuniones con autoridades, en las cuales, dice el ente investigador, les ofreció $13 millones y celulares de alta gama con tal de dejar pasar la mercancía ilegal.

