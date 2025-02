Luis Carlos Reyes saltó al reconocimiento en la esfera pública como director de la Dian desde 2022 y se echó al hombro la difícil tarea de sanear una entidad afectada por la corrupción y el contrabando, como se ha demostrado recientemente a la luz del caso de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

Al haber estado en medio de esta conflictiva situación en la institución aduanera, a Reyes recientemente le han preguntado por la solicitud del nombramiento de funcionarios en cargos sensibles relacionados con el control de los puertos de Buenaventura y Cali, donde el ‘zar del contrabando’ tuvo por mucho tiempo su fortín.

En ese sentido, en medio de una entrevista con La W, Luis Carlos Reyes reveló que uno de los funcionarios que se acercó a recomendar hojas de vida para la Dian del puerto en el Pacífico, fue el hoy embajador ante el Reino Unido, Roy Barreras. Durante una reunión entre ambos funcionarios, cuando el embajador fungía como presidente del Senado.

Reyes reveló las palabras, con tono amenazante, que Barreras le habría dicho en el marco de este rencuentro. “Me hizo un comentario curioso, me dijo: ‘mira apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, vas a ser ministro, eres como un futbolista estrella. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas'”, relató el ministro.

Acto seguido, el funcionario, que es conocido en redes sociales como ‘Mr. Taxes’, contó que Roy Barreras procedió a entregarle hojas de vida para la dirección de aduanas de Cali y Buenaventura. “Tiene mucho sentido, porque el contrabando que entra de Buenaventura sigue tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios de ambas secciones”, detalló.

Ante la gravedad de los hechos, Reyes afirmó que ya entabló la denuncia ante la nueva fiscal general de la Nación. “Son indicios, lo que puede realmente llevar a que se conozcan cosas más a fondo“, señaló.

¿Qué dijo Roy Barreras sobre la denuncia de Luis Carlos Reyes?

Roy Barreras habló posteriormente en la misma emisora y aprovechó para replicar a las declaraciones del mincomercio, las cuales consideró “truculentas, fantasiosas y dañinas”.

Adicionalmente, el embajador aseguró que el único funcionario al que acercó a la presidencia de la República como recomendado fue el mismo Reyes, de quien aseguró haberlo presentado a Petro.

“Me parece un hombre brillante y honesto. No sabía donde lo iban a nombrar, pero me alegro mucho que lo haya sido”, afirmó.

Barreras negó las presuntas amenazas a Reyes, calificándolas de “lenguaje mafioso”, rechazando la posición del ministro y conminándolo a presentar las pruebas de lo expresado.

Falta una eternidad para las elecciones del 2026 y sinembargo en las oscuras cuevas de los culpables y cómplices de la peor maldición de nuestra patria que es el narcotrafico y la corrupcion ya empezaron a disparar contra quienes creen que pueden evitar que regresen al poder con… — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 17, 2025

Pese a la negación de Roy Barreras, las declaraciones de Luis Carlos Reyes han provocado un nuevo sacudón en el ya trastornado panorama político del país y le corresponderá a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, avanzar desde la institución en desarmar la trama de ‘Papá Pitufo’ y la corrupción en los puertos.

